БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 01:57 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стела Енева: Когато човек е на върха, тогава трябва да се откаже

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Бюлент Мюмюнов
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Именитата ни паралимпийка разкри, че няма да участва на Игрите в Лос Анджелис в специално интервю за БНТ.

Стела Енева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Стела Енева разкри в специално интервю за БНТ, че Олимпийските игри в Париж 2024 е било последното ѝ участие на най-големия спортен форум.

Днес именитата ни паралимпийка дари първия си медал от паралимпийски игри на Националната спортна академия "Васил Левски".

"Моето послание е - "Живей, дивей и всичко ще бъде окей". Абстрахирам се от всички препятствия и неволи. Важното е хората да се гордеят, България да я познават по света и да се говори за нея още и още. НСА е ковачницата на шампиони", сподели Енева защо е решила да се раздели с първото и отличие от Пекин 2008.

"Ние сме половин хора. Аз съм с две ампутации на крайниците и спортът ме е изградил да мога да се движа нормално, да се справя сама в живота. Макар и трудностите, които имам, полагам двойно повече усилия, за да мога да изляза на зеления килим и да представя България", каза още тя.

На въпрос дали трикратната ни медалистка от паралимпийски игри ще участва и в Лос Анджелис след три години, или ще сложи край, тя отговори: "Ами, край. Много е трудно да се каже това нещо. Винаги си казваш, че може и още малко, и още малко, но когато човек е на върха, тогава да прекрати кариерата си."

Вижте цялото интервю във видеото!

Свързани статии:

Стела Енева дари първия си паралимпийския си медал от Пекин 2008 на НСА
Стела Енева дари първия си паралимпийския си медал от Пекин 2008 на НСА
Голямата спортистка връчи медала на ректора проф. Красимир Петков,...
Чете се за: 05:47 мин.
#Стела Енева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
2
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
5
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
6
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Специално за БНТ

Съюзът на инвалидите в България представи документални филми за хора с увреждания и техните вдъхновяващи истории
Съюзът на инвалидите в България представи документални филми за хора с увреждания и техните вдъхновяващи истории
Адам Биелицки, алпинистът, изкачил едни от най-предизвикателните върхове на планетата Адам Биелицки, алпинистът, изкачил едни от най-предизвикателните върхове на планетата
Чете се за: 01:50 мин.
Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори Забавяне на ремонт на басейн във Варна притеснява състезатели и треньори
Чете се за: 00:50 мин.
Димитър Каров: Аз съм много доволен и горд Димитър Каров: Аз съм много доволен и горд
Чете се за: 02:05 мин.
В Спартак (Варна) се надяват да съберат 1 000 000 лева от кампания В Спартак (Варна) се надяват да съберат 1 000 000 лева от кампания
Чете се за: 02:15 мин.
Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка Красимир Дунев: Притеснен съм за Валентина Георгиева, дано не е пострадала кръстна връзка
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ