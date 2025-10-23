Стела Енева: Когато човек е на върха, тогава трябва да се откаже

Стела Енева разкри в специално интервю за БНТ, че Олимпийските игри в Париж 2024 е било последното ѝ участие на най-големия спортен форум.

Днес именитата ни паралимпийка дари първия си медал от паралимпийски игри на Националната спортна академия "Васил Левски".

"Моето послание е - "Живей, дивей и всичко ще бъде окей". Абстрахирам се от всички препятствия и неволи. Важното е хората да се гордеят, България да я познават по света и да се говори за нея още и още. НСА е ковачницата на шампиони", сподели Енева защо е решила да се раздели с първото и отличие от Пекин 2008. "Ние сме половин хора. Аз съм с две ампутации на крайниците и спортът ме е изградил да мога да се движа нормално, да се справя сама в живота. Макар и трудностите, които имам, полагам двойно повече усилия, за да мога да изляза на зеления килим и да представя България", каза още тя.

На въпрос дали трикратната ни медалистка от паралимпийски игри ще участва и в Лос Анджелис след три години, или ще сложи край, тя отговори: "Ами, край. Много е трудно да се каже това нещо. Винаги си казваш, че може и още малко, и още малко, но когато човек е на върха, тогава да прекрати кариерата си."

Вижте цялото интервю във видеото!