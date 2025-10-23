БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на...
Чете се за: 01:57 мин.
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана -...
Чете се за: 02:30 мин.
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стела Енева дари първия си паралимпийския си медал от Пекин 2008 на НСА

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Бюлент Мюмюнов
A+ A-
Чете се за: 05:47 мин.
Лека атлетика
Запази

Голямата спортистка връчи медала на ректора проф. Красимир Петков, като му благодари за много важната роля на Академията в живота и в спортната ѝ кариера.

Стела Енева, проф. Лозан Митев
Снимка: НСА
Слушай новината

Стела Енева, именитата лекоатлетка и възпитаничка на НСА „Васил Левски“, дари на Академията първия си медал от паралимпийски игри – сребърен, спечелен от състезанията на диск в Пекин 2008. Церемонията беше по време на срещата-разговор под надслов „Сила, дух и наследство – пътят на Стела Енева“, която се проведе в Образователен и олимпийски център на 23 октомври 2025 г. и бе организирана от катедра „Мениджмънт и история на спорта“.

Ръководителят на центъра проф. Лозан Митев в присъствието на ректора проф. Красимир Петков, много преподаватели и студенти, откри събитието. Той заяви, че НСА е най-доброто място за съхранение на спортна история на Академията, защото във висшето училище се осъществява единението между духовното и телесното възпитание при формирането на характери и специалисти. Митев каза още, че е прекрасно, че освен медала Енева ще има възможност да остави своеобразна изповед и послание от името на голям спортист, който се е състезавал в неравностойно положение.

„Благодаря много на Стела Енева, защото това е първото отличие от паралимпийски игри, което получаваме. Първите винаги се помнят. Всичко, което правим тук в центъра, е за младите хора в Спортната академия, запазвайки жива история на студентите от НСА в името на настоящите и бъдещите им колеги. Затова вие имате правото да сте горди, че хората, които наследявате на студентската банка, са постигнали такива забележителни резултати“, заяви ректорът проф. Петков.

„Със смесени чувства съм в момента. Това е първият ми паралимпийски медал. Има тъга, че се разделям с него, но има и удовлетворение. Всеки един медал се изковава първо от благородния метал, после се надписва, слага се лентичката… Но ковачницата е на спортното поле, като за мен ковачницата е НСА. Затова за този медал това е точното място. Тук се изградих като личност, духовно и здравословно, изградих името си. Убедена съм, че и вие след няколко години, когато завършите Академията, ще сте уверени в силите си като специалисти и спортни ръководители и ще бъдете за пример на тези, които идват след вас“, обърна се към студентите Стела Енева.

Голямата спортистка връчи медала на проф. Петков, като му благодари за много важната роля на НСА в живота и в спортната ѝ кариера. От своя страна ректорът поднесе на шампионката сертификат за дарението, значка на Академията и сувенири.

Енева благодари и на свои преподаватели, които присъстваха на церемонията – доц. Величка Александрова и доц. Стефка Джобова от сектор АФАС на катедра „Водни спортове“, и на доц. Нина Атанасова от катедра „Мениджмънт и история на спорта“, която като добра нейна приятелка била в основата на идеята за дарението на медала.

Срещата-разговор продължи с много въпроси към шампионката и завърши със снимки за спомен.

Отличието, което Енева остави в експозицията на Образователния и олимпийски център, е първото от трите най-значими в богатата кариера на успешната спортистка, заедно с двата сребърни медала на диск и гюле от паралимпийските игри Лондон 2012. Наред с това Стела е шампионка и има медали от световни и европейски първенства по лека атлетика за спортисти с увреждания.

Пред БНТ тя заяви, че трябва всички да познават България и хората да се гордеят с успехите на спортистите.

"Спортната академия е ковачницата. От тук се изграждат личностите, духа, борбеността. За да представиш достойно България, ти трябва да познаваш по-старите, всички са шампиони. Независимо дали са спечели олимпийски медали, световни, европейски титли или не са се докоснали, всеки е положил някакви усилия, за това всеки един трябва да му благодарим, че е успявал да представя достойно България", сподели Енева.

"Аз съм с две ампутации на крайниците и спортът ме е изградил да мога да се движа нормално, да се справям сама в живота. Макар и трудностите, които ги имам, полагам двойно повече усилия, за да мога да изляза на зеления килим и да представя България. Те не падат тялом и духом, искат да покажа, че и те са пример, и те полагат толкова усилия, и са пълноценни и достойни да представят България", обясни тя.

На въпрос дали ще я видим на още една Олимпиада, тя отговори:

"Ами край. Трудно е. Много е трудно да се каже това нещо. Винаги си казваш, че може и още малко, и още малко, но, когато човек е на върха, тогава да прекрати кариерата си."

Вижте интервюто във видеото!

#Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) #Стела Енева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
1
Заради кражба в ябълкова градина НКЖИ уволни 10 служители
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха партньорството в областта на отбраната
2
Министрите на отбраната на България и Виетнам обсъдиха...
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
3
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл"
4
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
5
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен
6
Тройното убийство: Няма данни 25-годишният Фахри да е психичноболен

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Спорт

Съюзът на инвалидите в България представи документални филми за хора с увреждания и техните вдъхновяващи истории
Съюзът на инвалидите в България представи документални филми за хора с увреждания и техните вдъхновяващи истории
Ан Ли продължава към четвъртфиналите в Гуанджоу Ан Ли продължава към четвъртфиналите в Гуанджоу
Чете се за: 01:30 мин.
Милена Тодорова: Миналият сезон ми дава стимул и мотивация за предстоящия Милена Тодорова: Миналият сезон ми дава стимул и мотивация за предстоящия
Чете се за: 01:45 мин.
Владимир Илиев: Единствената ми цел е Милано/Кортина Владимир Илиев: Единствената ми цел е Милано/Кортина
Чете се за: 02:22 мин.
БФ Биатлон отличи най-добрите български състезатели през сезон 2024/25 БФ Биатлон отличи най-добрите български състезатели през сезон 2024/25
Чете се за: 02:20 мин.
Треньорът на Портланд и гард на Маями са замесени в поредния скандал със залагания в НБА Треньорът на Портланд и гард на Маями са замесени в поредния скандал със залагания в НБА
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си, остава в ареста
25-годишният Фахри, обвинен в тройното убийство на семейството си,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява Радев: "Коалиция Магнитски" е официализирана - Пеевски управлява, Борисов изпълнява
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи ГДБОП и френските власти разбиха група за трафик на кокаин в Европа, има замесени българи
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Окончателно: НС ще избира шефа на ДАНС
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Тръмп срещу Путин: САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Росен Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе генерално решение...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Новият пакет санкции срещу Русия отекна и в Народното събрание
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ