Алжир постигна комфортна победа над Судан в Рабат

Алжир победи Судан с 3:0 в мач от първия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. Успехът дойде лесно за футболистите в бяло, предвид факта, че играха с човек повече, след 40-ата минута и водеха в резултата след 80 секунди игра.

Алжирците откриха резултата на стадион "Принс Мулай Хасан" в Рабат след само 80 секунди игра. Рияд Марез се разписа с удар в далечния ъгъл, след подаване с пета в наказателното поле на Хишам Будауи.

В 14-ата минута Салхелдин Алхасан получи жълт картон за нарушение срещу Рами Бенсебаини. "Нилските крокодили" останаха с човек по-малко в 39-ата минута, когато полузащитникът получи втори жълт картон за шпагат в краката на Райън Аит-Нури.

През първото полувреме възпитаниците на Владимир Петкович бяха близо до нов гол, но попадение на Рами Бенсебаини бе отменено заради засада.

След почивката "лисиците" се възползваха от численото си предимство и удвоиха преднината си. Рияд Марез отново бе точен, след извеждащ пас в пеналтерията на Мохамед Амура.

След като асистира за второто попадение, Мохамед Амура, пропусна да запише името си сред голмайсторите. Полузащитникът стреля в дясната греда.

Резервата Ибрахим Маза подпечата успеха на тима си в 85-ата минута. Полузащитникът овладя подаване с глава в наказателното поле на Багдад Бунеджа и сложи точка на спора.

Алжир оглавява класирането в група "Е" с пълен актив от 3 точки. Судан заема последната 4-а позиция в подреждането.

В ранния мач от деня Буркина Фасо победи Екваториална Гвинея с 2:1.