Буркина Фасо победи десетима от Екваториална Гвинея с обрат след 95-ата минута

Буркина Фасо победи Екваториална Гвинея с 2:1 в мач от първия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С човек по-малко играчите на Екваториална Гвинея откриха резултата в 85-ата минута, но противникът им стигна до обрат в предпоследната 98-а минута.

През първото полувреме на стадион "Мохамед V" в Казабланка до точен удар не се стигна.

След почивката възпитаниците на Жуан Миша Обианг Бикого останаха с човек по-малко на терена. Първоначално Базилио Ндонг получи жълт картон, след като настъпи глезена на опорния крак на Бертранд Траоре. След намесата на ВАР бе изгонен с директен червен картон.

В 73-ата минута Ласина Траоре изпрати топката в противниковата врата, по-малко от минута, след като се появи в игра, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

Пет минути преди края на редовното време символичните гости стигнаха до гол с единствения си точен удар. Марвин Аниебо се разписа само три минути, след като се появи в игра, като засече с глава центриране от ъглов удар на Карлос Акапо.

В 95-ата минута "жребците" се възползваха от численото си предимство и стигнаха до гол. Георги Минонгу изравни след подаване в наказателното поле на Данго Уатара.

С последния удар по топката играчите на Брама Траоре стигнаха до трите точки. Едмон Тапсоба връхлетя с глава отбита топка в пеналтерията и оформи крайния резултат.

Буркина Фасо оглавява класирането в група "Е" с пълен актив от 3 точки. Екваториална Гвинея заема последната 4-а позиция в подреждането. Другите два отбора в групата са Алжир и Судан.