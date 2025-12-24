БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Буркина Фасо победи десетима от Екваториална Гвинея с обрат след 95-ата минута

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Драматичен край на срещата в Казабланка.

камерун обърна буркина фасо две дузпи старта купата африканските нации
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Буркина Фасо победи Екваториална Гвинея с 2:1 в мач от първия кръг на груповата фаза на Купата на африканските нации. С човек по-малко играчите на Екваториална Гвинея откриха резултата в 85-ата минута, но противникът им стигна до обрат в предпоследната 98-а минута.

През първото полувреме на стадион "Мохамед V" в Казабланка до точен удар не се стигна.

След почивката възпитаниците на Жуан Миша Обианг Бикого останаха с човек по-малко на терена. Първоначално Базилио Ндонг получи жълт картон, след като настъпи глезена на опорния крак на Бертранд Траоре. След намесата на ВАР бе изгонен с директен червен картон.

В 73-ата минута Ласина Траоре изпрати топката в противниковата врата, по-малко от минута, след като се появи в игра, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

Пет минути преди края на редовното време символичните гости стигнаха до гол с единствения си точен удар. Марвин Аниебо се разписа само три минути, след като се появи в игра, като засече с глава центриране от ъглов удар на Карлос Акапо.

В 95-ата минута "жребците" се възползваха от численото си предимство и стигнаха до гол. Георги Минонгу изравни след подаване в наказателното поле на Данго Уатара.

С последния удар по топката играчите на Брама Траоре стигнаха до трите точки. Едмон Тапсоба връхлетя с глава отбита топка в пеналтерията и оформи крайния резултат.

Буркина Фасо оглавява класирането в група "Е" с пълен актив от 3 точки. Екваториална Гвинея заема последната 4-а позиция в подреждането. Другите два отбора в групата са Алжир и Судан.

#Купа на африканските нации 2025 #Екваториална Гвинея #Буркина Фасо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Футбол

Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Аморим също не оцеля Аморим също не оцеля
Чете се за: 06:45 мин.
Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината Футболистите на Спартак Варна се събраха за първа тренировка за годината
Чете се за: 01:25 мин.
Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите Йордан Лечков: Димитър Пенев е един култов човек, когото свързвам с успехите
Чете се за: 03:02 мин.
Довиждане Довиждане
Чете се за: 03:57 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ