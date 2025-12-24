Рубен Аморим: Бруно Фернандеш е абсолютно незаменим

Плеймейкърът и капитан Бруно Фернандеш е абсолютно незаменим в Манчестър Юнайтед, но неговото отсъствие заради контузия дава шанс на други футболисти да покажат израстване. Това заяви мениджърът Рубен Аморим на пресконференцията преди мача с Нюкасъл.

Фернандеш се контузи при загубата с 1:2 срещу Астън Вила и в Юнайтед очакват той да се завърне за градското дерби с Манчестър Сити на 17 януари. Аморим не даде точен срок за лечението, но призна, че това оставя дупка в отбора.

"Невъзможно е да заменим Бруно. Много хора трябва да поемат задачите му, за да се доближим до подобно нещо. Няма да липсва само креативността му, той организира отбора при всяко статично положение. Останалите трябва да го заменят групово и да разберем по най-бързия възможен начин, че не можем да разчитаме на един човек за всичко. Понякога стоварваме всичко именно върху него", каза Аморим.

Освен Фернандеш, аут за Юнайтед са още Брайън Мбемо и Амад Диало, които са на Купата на африканските нации с отборите на Камерун и Кот д'Ивоар. Коби Мейно също няма да играе срещу Нюкасъл в предстоящия кръг.