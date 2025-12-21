БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Астън Вила спечели домакинството си на Манчестър Юнайтед с голове на Морган Роджърс

Милен Костов
Бирмингамци са на три точки от лидера Арсенал.

Астън Вила Морган Роджърс
Снимка: БТА
Слушай новината

Астън Вила победи Манчестър Юнайтед с 2:1 в предпоследния мач от 17-ия кръг на Висшата лига. Морган Роджърс отбеляза головете за домакините.

През първото полувреме на стадион "Вила Парк" в Бирмингам "вилъните" бяха по-активни в преден план и заслужено откриха резултата в добавеното време. Морган Рождърс проби в наказателното поле и се разписа с фалцов удар в далечния ъгъл.

В последната минута на първата част "червените дяволи" възобновиха равенството. Патрик Доргу отне топката от краката на Мати Кеш и изведе Матеуш Куня в пеналтерията. Бразилецът изравни с шут от движение в далечния ъгъл.

След почивката бирмингамци върнаха преднината си. Морган Рождърс овладя подаван на Оли Уоткинс и с нов фалцов удар в далечния ъгъл удвои головата си сметка.

Астън Вила остава на 3-ото място в класирането с актив от 36 точки. Манчестър Юнайтед заема 7-ата позиция в подреждането с 26 пункта.

