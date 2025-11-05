БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предстои затопляне - дали?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
времето
Слушай новината

До понеделник прогнозата ще бъде "Значителна облачност с валежи от дъжд".

Ще има и затопляне, макар че то няма да е разпределено пропорционално в страната.

Засега остава хладно - температурите днес ще са между 10° и 15°, по морето до около 16°, в София 12°. Разкъсвания на облачността се очакват само в западните райони от страната. В Югоизточна България и в планините слабо ще превалява дъжд. Вятърът ще е слаб от изток-североизток, в Източна България - до умерен от север-североизток.

И утре остава облачно, с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна.

Минималните температури ще са между 6° и 11°.

В област Бургас ще е най-динамично - там е обявено и предупреждение - код жълто - за значителни валежи, до 35 л/кв.м за денонощието.

Без валежи, дори и с временни разкъсвания на облачността, ще бъде в Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Дневните температури не се очаква да се променят значително - ще са между 10° и 15°, в София - около 11°.

Облачно и дъждовно ще бъде и по Черноморието.

По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще между 14° и 16°. Вълнението на морето ще се усили до умерено - 3-4 бала.

Ще вали и в планините. Границата между дъжд и сняг ще се спусне до 1700-1800 мнв.

Значителни ще са валежите в източната част на Стара планина, в Странджа и в Сакар. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части - от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад.

Затоплянето ще е по-осезаемо в източните райони от страната.

Там ще достигат 20° максималните температури. Минималните температури също ще се повишават - в понеделник в повечето райони ще са между 9° и 14°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
3
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
4
Почина бившият вицепрезидент на САЩ Дик Чейни
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
5
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
6
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Времето

Температури от 5° до 16° в сряда
Температури от 5° до 16° в сряда
Не забравяйте чадъра и през следващите дни Не забравяйте чадъра и през следващите дни
Чете се за: 02:05 мин.
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
Чете се за: 02:00 мин.
Застудяване и дъжд през новата седмица Застудяване и дъжд през новата седмица
Чете се за: 01:40 мин.
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
20574
Чете се за: 02:52 мин.
Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли Предимно слънчево време в неделя, на места със сутрешни мъгли
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Тристранката се провали след бойкот от работодателите Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Нидерландия конфискува кокаин на стойност 250 млн. евро и задържа 8...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Кой е Зохран Мамдани и какво обеща на Ню Йорк?
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ