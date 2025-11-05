Предстои затопляне - дали?

До понеделник прогнозата ще бъде "Значителна облачност с валежи от дъжд".

Ще има и затопляне, макар че то няма да е разпределено пропорционално в страната.

Засега остава хладно - температурите днес ще са между 10° и 15°, по морето до около 16°, в София 12°. Разкъсвания на облачността се очакват само в западните райони от страната. В Югоизточна България и в планините слабо ще превалява дъжд. Вятърът ще е слаб от изток-североизток, в Източна България - до умерен от север-североизток.

И утре остава облачно, с валежи, на повече места и по-значителни в Източна България, а след обяд и в Централна.

Минималните температури ще са между 6° и 11°.

В област Бургас ще е най-динамично - там е обявено и предупреждение - код жълто - за значителни валежи, до 35 л/кв.м за денонощието.

Без валежи, дори и с временни разкъсвания на облачността, ще бъде в Югозападна България. Вятърът ще бъде слаб от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Дневните температури не се очаква да се променят значително - ще са между 10° и 15°, в София - около 11°.

Облачно и дъждовно ще бъде и по Черноморието.

По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще между 14° и 16°. Вълнението на морето ще се усили до умерено - 3-4 бала.

Ще вали и в планините. Границата между дъжд и сняг ще се спусне до 1700-1800 мнв.

Значителни ще са валежите в източната част на Стара планина, в Странджа и в Сакар. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, по високите части - от запад-югозапад, вечерта от юг-югозапад.

Затоплянето ще е по-осезаемо в източните райони от страната.

Там ще достигат 20° максималните температури. Минималните температури също ще се повишават - в понеделник в повечето райони ще са между 9° и 14°.