Музеите и галериите настояват за 20% повече средства през следващата година

Повече средства за музеи и галерии да бъдат отпуснати за следващата година. За това настояват от Сдружение „Български музеи", в което членуват 148 културни институции.
От гилдията искат увеличение на основния държавен стандарт с 20%, което ще позволи повишение на заплатите на работещите в сектора и модернизация на музеите и галериите в страната. Настояват също 49 музея и художествени галерии, които в момента получават средства от общините, да попаднат в структурата на държавното финансиране.
През миналата година заплатите на музейните специалисти са били повишени с около 4%, което от сдружението определят като крайно недостатъчно.
Огнян Тодоров, председател на Сдружение „Български музеи“: Тази година в проектобюджета, така както е публикуван миналия ден има заложени 5,4%, което ще рече, че може би музейните специалисти ще получат между 2 и половина и 3 и половина процента увеличение на заплатите си, което е обидно ниско за такива квалифицирани специалисти, които работят при нас. И това дава предпоставка в близките години музейната сфера и музейната система да изпадне в колапс, защото ние не можем да задържим настоящите си специалисти, както остава да намерим, които да желаят да работят в институциите и да ги развиват. Това значи – системата изпада в много трагично състояние."