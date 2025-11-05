Музеите и галериите настояват за 20% повече средства през следващата година

Повече средства за музеи и галерии да бъдат отпуснати за следващата година. За това настояват от Сдружение „Български музеи", в което членуват 148 културни институции.



От гилдията искат увеличение на основния държавен стандарт с 20%, което ще позволи повишение на заплатите на работещите в сектора и модернизация на музеите и галериите в страната. Настояват също 49 музея и художествени галерии, които в момента получават средства от общините, да попаднат в структурата на държавното финансиране.

През миналата година заплатите на музейните специалисти са били повишени с около 4%, което от сдружението определят като крайно недостатъчно.