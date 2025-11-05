БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Битката за Покровск продължава

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Украинските военни отричат твърденията на Русия, че са напълно обкръжени и трябва да се предадат

битката покровск продължава
Снимка: БТА
На фронта в Украйна продължават сраженията в района на Покровск.

Градът е важен транспортен и логистичен център, който Москва се опитва да превземе повече от година.

Украинските военни съобщават за ожесточени сражения, но отричат твърденията на руската армия, че са напълно обкръжени и трябва да се предадат.

Според руското военно министерство, руските военни напредват в северна посока.

Киев съобщи, че изпраща в района подкрепления от допълнителни специални части, оръжия и техника.

