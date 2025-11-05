Битката за Покровск продължава

Украинските военни отричат твърденията на Русия, че са напълно обкръжени и трябва да се предадат
На фронта в Украйна продължават сраженията в района на Покровск.
Градът е важен транспортен и логистичен център, който Москва се опитва да превземе повече от година.
Украинските военни съобщават за ожесточени сражения, но отричат твърденията на руската армия, че са напълно обкръжени и трябва да се предадат.
Според руското военно министерство, руските военни напредват в северна посока.
Киев съобщи, че изпраща в района подкрепления от допълнителни специални части, оръжия и техника.