Битката за Покровск продължава

На фронта в Украйна продължават сраженията в района на Покровск.

Градът е важен транспортен и логистичен център, който Москва се опитва да превземе повече от година.

Украинските военни съобщават за ожесточени сражения, но отричат твърденията на руската армия, че са напълно обкръжени и трябва да се предадат.

Според руското военно министерство, руските военни напредват в северна посока.

Киев съобщи, че изпраща в района подкрепления от допълнителни специални части, оръжия и техника.