Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“

Съдът пусна под гаранция от 5 хиляди лева Филип Маркулиев, който е бивш член на Съвета на директорите на компанията "Автомагистрали" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Той е в неделя помля пиян 6 автомобила на столичния булевард “ Витоша”.
Районният съд остави без уважение искането на прокуратура за мярка за неотклонение задържане под стража.
Прокуратурата повдигна обвинение на Маркулиев за шофиране след употреба на алкохол и нанесени материални щети. Кръвната му проба показа над 1,5 промила.
Съдът прецени, че престъпленията не са тежки, а концентрацията на алкохол в кръвта му не е толкова висока.
От прокуратурата посочиха, че има опасност отново да извърши престъпление, системно нарушава Закона за движение по пътищата и управлява автомобила си над разрешената скорост.
Пред съда Маркулиев поиска по-лека мярка и каза, че съжалява:
"Срамувам се, не е имало умисъл. Лошо стечение на обстоятелствата. Признавам вината си. Молбата ми е, тъй като имам фирма с действащи договори и отговорност към хората, да ми бъде наложена по лека мярка - не да ме унищожи физически и икономически. Няма да се повтори. Имам ангажимент към майка ми…”