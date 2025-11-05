Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“

Съдът пусна под гаранция от 5 хиляди лева Филип Маркулиев, който е бивш член на Съвета на директорите на компанията "Автомагистрали" към Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Той е в неделя помля пиян 6 автомобила на столичния булевард “ Витоша”.

Районният съд остави без уважение искането на прокуратура за мярка за неотклонение задържане под стража.

Прокуратурата повдигна обвинение на Маркулиев за шофиране след употреба на алкохол и нанесени материални щети. Кръвната му проба показа над 1,5 промила.

Съдът прецени, че престъпленията не са тежки, а концентрацията на алкохол в кръвта му не е толкова висока.

От прокуратурата посочиха, че има опасност отново да извърши престъпление, системно нарушава Закона за движение по пътищата и управлява автомобила си над разрешената скорост.

Пред съда Маркулиев поиска по-лека мярка и каза, че съжалява: