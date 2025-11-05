Русия ли стои зад провокациите с дронове?

Белгия свиква своя Съвет за национална сигурност на спешно заседание утре заради провокациите с дронове над летища и военни обекти в цялата страна. Заради нцидентите летището в Брюксел беше затворено до тази сутрин. Дронове се появиха и над летището в Лиеж, както и над две от най-важните военни авиобази в страната. Белгийските служби за сигурност смятат, че зад инцидентите стои Русия.

Какво е обяснението на властите?

Аерогарите възобновиха работа тази сутрин, но десетки полети бяха отменени. Сигнали за дронове имаше и над важни военни бази в страната.

Около 500 души прекараха нощта на летището в Брюксел, след като снощи то беше затворено заради инцидент с дронове. Летището, едно от най-натоварените в Европа, отвори врати едва сутринта, но понече от 50 полета през целия ден останаха отменени.





Ирина Продан - пътничка

“Аз съм украинка и много съм разтревожена, че сега в сърцето на Европа виждаме дронове, които се появяват от нищото и ние не можем да предотвратим това, нито знаем как да се борим с тях”. “Бях във Виена, трябваше да сменя самолета тук в Брюксел, за да се прибера в Манчестър. Но тогава се появиха дроновете, полетът до Брюксел беше отклонен и никой не знаеше какво става. Стояхме в самолета три часа, после трябваше да пренощуваме тук. На сутринта имах друг полет, но той беше отменен. Голяма бъркотия е, наистина съм ядосана”.

През последните дни и вчера дронове се появиха и над стратегически военни бази в страната. В едната от тях - Клайне Брогел - още от времето на Студената война са разположени американски ядрени оръжия.

Министърът на отбраната на Белгия Тео Франкен коментира, че инцидентите не са извършени от аматьори, а от от добре обучени професионалисти и целят да дестабилизират страната. Службите за сигурност почти нямат съмнение, че зад тях стои Русия.

Според тях хибридните атаки са насочени към Белгия заради ролята на страната в предоставянето на замразените руски активи в помощ на Украйна.

Голяма част от руските активи се съхраняват във финансовата институция Юроклиър в Брюксел.