Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община

Кметът на София Васил Терзиев поиска вчера оставката на главния архитект на Столична община арх. Богдана Панайотова. Решението идва като част от по-широката реформа в администрацията и новата структура на Столична община, която ще бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет до края на седмицата.

"Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея", посочва кметът на София в публикация в профила суи във Фейсбук. "Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции", уточнява Терзиев.