БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Решението е част от започващата реформа в градоустройството и преструктурирането на Столичната община, насочени към по-ефективна, модерна и предвидима администрация

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Кметът на София Васил Терзиев поиска вчера оставката на главния архитект на Столична община арх. Богдана Панайотова. Решението идва като част от по-широката реформа в администрацията и новата структура на Столична община, която ще бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет до края на седмицата.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи с пост във Фейсбук, че вчера е поискал оставката на главния архитект на Столичната община арх. Богдана Панайотова.

"Още от началото на мандата беше ясно, че София има нужда от нов подход в градоустройството – дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати. В хода на работата стана ясно, че с арх. Панайотова имаме различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея", посочва кметът на София в публикация в профила суи във Фейсбук.

"Моето убеждение е, че бъдещето на София изисква заместник-кмет по градско планиране с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции", уточнява Терзиев.

"В управлението понякога има моменти, когато трудните решения не са избор, а задължение. Градът не може да чака, докато ние се колебаем. София има нужда от устрем, визия и дисциплина в изпълнението и аз винаги ще правя всичко възможно, за да отговарям на нуждите на града", завършва поста си кметът.

#Богдана Панайотова #Васил Терзиев #главен архитект на София

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
1
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
2
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
3
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от...
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
4
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически...
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията, синдикатите и работодателите
5
Параметрите на Бюджет 2026: Остри критики от опозицията,...
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
6
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Регионални

Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия"
Затварят изпреварващите ленти в част от АМ "Тракия"
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Чете се за: 02:17 мин.
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас 4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
В сезона на туршиите: Цените на зеленчуците падат В сезона на туршиите: Цените на зеленчуците падат
Чете се за: 01:37 мин.
Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по "Дунав мост" при Русе Възстановено е движението на тежкотоварни автомобили по "Дунав мост" при Русе
Чете се за: 00:50 мин.
След месец и половина извънредна ситуация – кризата с боклука в София е овладяна След месец и половина извънредна ситуация – кризата с боклука в София е овладяна
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“ Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул. „Витоша“
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там Санкциите "Магнитски": Според Борисов - Пеевски е попаднал несправедливо там
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто музей до пирамидата" и в сграда без посетители Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто музей до пирамидата" и в сграда без посетители
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Без временна комисия за хотела с водопада на премиера Желязков
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Епизод пореден: Делян Пеевски с нова атака срещу Бойко Рашков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
4,7 по Рихтер разлюля Гърция: Трусът е усетен и у нас
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ