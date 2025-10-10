София между презастрояването и хаоса: Главният архитект Богдана Панайотова за рисковете, законите и нуждата от промяна

Главният архитект на София Богдана Панайотова призна в студиото на "Денят започва", че столицата не е хармонична от архитектурна гледна точка и че презастрояването и липсата на инфраструктура застрашават бъдещето на града. Според нея, промени в Общия устройствен план и законодателството са наложителни, за да се предотвратят бъдещи рискове и хаос.

Вижте целия разговор в предаването "Денят започва"

Тя посочи, че причините за това се крият в Общия устройствен план от 2009 г., който не отчита особеностите на терена и допуска големи различия във височините на застрояване.

"От 15 до 100 метра - неограничено в една зона. Това не определя градската среда, както преди, когато имахме конкретна височина за някои зони", обясни тя.

Според Панайотова, е време планът да бъде преразгледан и адаптиран спрямо настоящите нужди на града.

"Да, има какво да се направи - да започне промяна, която да организира наличното и да съобрази бъдещите обществени и икономически интереси", подчерта тя.

Архитект Панайотова предупреди, че рискът от бъдещи бедствия се натрупва заради застроените речни корита в София.

"Не мисля, че пряка опасност съществува в момента, но се залага една опасност в бъдеще - резултат от масовото застрояване без дъждовна канализация и в близост до заливни зони", каза тя.

По думите ѝ в столицата има над 40 кв. км водни течения – дерета и реки, които обхващат почти всички райони на София.

"Проблемът е, че заливните площи около тях не са конкретно указани. Нямаме планове. Басейновите дирекции трябва да ги определят и да ги предават на общините", обясни арх. Панайотова.

Тя призна, че е необходима по-добра координация между институциите:

"Бъдещето е в общата работа между общината, басейновите дирекции, РИОСВ и министерствата. Само така можем да планираме правилно."

По повод обсъжданията за високите сгради, включително проекта на бул. "Черни връх", Панайотова бе категорична:

"Няма да има небостъргач на това място. Процедурата е стопирана поради несъответствие със законовите норми."

Тя разкри, че Столичната община е спряла и други планове за високи сгради, включително два проекта край Драгалевска река.

"Небостъргачът сам по себе си не е проблем. Проблем е натоварването, липсата на инфраструктура и връзка с трафика. Ако имаме голям терен и подходяща инфраструктура - една по-висока сграда е по-добра от пет малки", обясни Панайотова.

Тя обяви, че инициира работна среща между всички ключови институции, включително Басейнова дирекция, МОСВ, МРРБ и Министерството на земеделието след случилото се в Елените.