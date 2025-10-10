БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

София между презастрояването и хаоса: Главният архитект Богдана Панайотова за рисковете, законите и нуждата от промяна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
София между презастрояването и хаоса: Главният архитект Богдана Панайотова за рисковете, законите и нуждата от промяна
Снимка: БНТ
Слушай новината

Главният архитект на София Богдана Панайотова призна в студиото на "Денят започва", че столицата не е хармонична от архитектурна гледна точка и че презастрояването и липсата на инфраструктура застрашават бъдещето на града. Според нея, промени в Общия устройствен план и законодателството са наложителни, за да се предотвратят бъдещи рискове и хаос.

Вижте целия разговор в предаването "Денят започва"

Тя посочи, че причините за това се крият в Общия устройствен план от 2009 г., който не отчита особеностите на терена и допуска големи различия във височините на застрояване.

"От 15 до 100 метра - неограничено в една зона. Това не определя градската среда, както преди, когато имахме конкретна височина за някои зони", обясни тя.

Според Панайотова, е време планът да бъде преразгледан и адаптиран спрямо настоящите нужди на града.

"Да, има какво да се направи - да започне промяна, която да организира наличното и да съобрази бъдещите обществени и икономически интереси", подчерта тя.

Архитект Панайотова предупреди, че рискът от бъдещи бедствия се натрупва заради застроените речни корита в София.

"Не мисля, че пряка опасност съществува в момента, но се залага една опасност в бъдеще - резултат от масовото застрояване без дъждовна канализация и в близост до заливни зони", каза тя.

По думите ѝ в столицата има над 40 кв. км водни течения – дерета и реки, които обхващат почти всички райони на София.

"Проблемът е, че заливните площи около тях не са конкретно указани. Нямаме планове. Басейновите дирекции трябва да ги определят и да ги предават на общините", обясни арх. Панайотова.

Тя призна, че е необходима по-добра координация между институциите:

"Бъдещето е в общата работа между общината, басейновите дирекции, РИОСВ и министерствата. Само така можем да планираме правилно."

По повод обсъжданията за високите сгради, включително проекта на бул. "Черни връх", Панайотова бе категорична:

"Няма да има небостъргач на това място. Процедурата е стопирана поради несъответствие със законовите норми."

Тя разкри, че Столичната община е спряла и други планове за високи сгради, включително два проекта край Драгалевска река.

"Небостъргачът сам по себе си не е проблем. Проблем е натоварването, липсата на инфраструктура и връзка с трафика. Ако имаме голям терен и подходяща инфраструктура - една по-висока сграда е по-добра от пет малки", обясни Панайотова.

Тя обяви, че инициира работна среща между всички ключови институции, включително Басейнова дирекция, МОСВ, МРРБ и Министерството на земеделието след случилото се в Елените.

# Богдана Панайотова #арх. Богдана Панайотова #главен архитект на София

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
2
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
3
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са...
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
4
83 нарушения на закона за еврото установи само днес КЗП
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж в Елените
5
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните за строеж...
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
6
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Регионални

Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
Инвестират в изграждане на електрически зарядни станции на жп гари Инвестират в изграждане на електрически зарядни станции на жп гари
Чете се за: 01:10 мин.
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико Търново След критични стойности: Спадат нивата на реките в района на Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете Вицепремиерът Зафиров: Двойно е намалял броят на хората, засегнати от воден режим след дъждовете
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Вижте документа, подписан между Израел и Хамас
Чете се за: 02:50 мин.
По света
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Чете се за: 02:45 мин.
Вдигане на тежести
Проверяват електропреносната мрежа в Елените Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига Бедствено положение в Русенско: Риск от скъсване на дига
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Прокуратурата ще разпита зам.-кмета по екология на Столичната община
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
7,4 по Рихтер разтърси Филипините
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Дете е жертва на поредна масирана руска атака срещу Украйна
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Кой ще бъде носителят на Нобеловата награда за мир?
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ