Отиде си режисьорът Росен Елезов

На 72 години е починал е режисьорът Росен Елезов.

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на Росен Елезов, режисьор на предаването на БНТ "До Европа и напред" и един от авторите на портретната документална поредица "БНТ представя".

Тази вечер, 5 ноември, от 21.00 ч. БНТ 1 ще излъчи епизод от предаването "Моят плейлист" с негово участие.

На 8 ноември, събота, от 18.45 ч. по БНТ 2 гледайте документалния му филм "Двамата Габровски".

Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Росен Елезов.

Панихидата ще се състои на 7 ноември, петък, от 14.30 ч. в храм "Света София".