Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всъщност не обмисля изпращането на ракети "Томахоук" на Киев. Преди дни се появиха съобщения, че Пентагонът е одобрил изпращането на далекобойни ракети, но е оставил крайното решение на Тръмп. Двама души са загинали през изминалата нощ от руски удари срещу Украйна. На фронта, Покровск се готви за една от най-тежките битки от началото на войната.

Изпращането на ракети "Томахоук" на Украйна отново е "на пауза". Преди дни CNN съобщи, че според американското Министерство на отбраната, изпращането на далекобойни ракети на Киев няма да наруши американските запаси и няма да застраши националната сигурност на Съединените щати. На журналистически въпроси дали обмисля предоставянето на "Томакоух" на Украйна, Доналд Тръмп беше лаконичен.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не, всъщност не! Това може да се промени, но в този момент - не!"

Принципно американският президент е съгласен, Съединените щати да продават "Томахоук" на натовски страни и те да ги дават на Киев. Но твърдата позиция на Доналд Тръмп е, че не иска войната да ескалира.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Аз разреших осем войни. Мислех, че тази ще е по-лека от някои, които разрешихме... Няма капка, която да прелее чашата. Понякога трябва да ги оставиш да се бият. Това беше тежка война за Путин, защото загуби много войници, може би милион. Това беше тежка война и за Украйна."

Ако Украйна получи ракети "Томахоук", ще може да атакува цели навътре в Русия. На прицел ще се окажат също Москва и Санкт Петербург.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "И знаете ли, как разреших войните? В повечето случаи, в 60 процента от случаите - им казах - "Спрете да се биете, ще наложа мита и на двете страни и няма да може да правите бизнес със Съединените щати. С Путин постъпих различно, защото не правим много бизнес с Русия. Но мисля, че той иска да търгува с нас и иска да спечели много пари за Русия."

Според доклад на базирания в Съединените щати Център за свобода и просперитет, войната в Украйна създава "значителни рискове" за американската икономика и застрашава стабилността на американския долар.

Заради продължаващата войната, лихвите в Съединените щати могат да скочат с 1 процент, което ще добави около 300 милиарда долара към американския дълг.



Изчисленията на икономистите от неправителствената организация показват, че ако санкциите срещу Русия продължат, Боинг може да загуби между 50 и 100 милиарда долара, и клиентите да се пренасочват към китайския авиационен сектор.