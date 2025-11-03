Битката за Покровск се ожесточава

САЩ засега няма да изпращат "Томахоук" на Украйна
Съединените щати няма да изпратят на този етап ракети "Томахоук" на Украйна. Това обяви американският президент Доналд Тръмп.
Преди дни се появиха информации, че Пентагонът е одобрил изпращането на далекобойни ракети, но крайното решение е оставено на Тръмп.
На фронта - битката за украинския град Покровск се ожесточава. Украйна изпрати допълнителни сили, за да подсили частите си там. Въпреки твърденията на Русия, че градът е обграден, Киев открича да е паднал. Според някои съобщения руски части вече са влезли в югоизточната част на града.
Стратегическата му роля е голяма. Ако градът падне, това ще улесни настъплението на руската армия към другите части на Донецк.
Военни анализатори прогнозират, че битката за Покровск ще бъде една от най-тежките от началото на войната.