Битката за Покровск се ожесточава

Съединените щати няма да изпратят на този етап ракети "Томахоук" на Украйна. Това обяви американският президент Доналд Тръмп.

Преди дни се появиха информации, че Пентагонът е одобрил изпращането на далекобойни ракети, но крайното решение е оставено на Тръмп.

На фронта - битката за украинския град Покровск се ожесточава. Украйна изпрати допълнителни сили, за да подсили частите си там. Въпреки твърденията на Русия, че градът е обграден, Киев открича да е паднал. Според някои съобщения руски части вече са влезли в югоизточната част на града.

Стратегическата му роля е голяма. Ако градът падне, това ще улесни настъплението на руската армия към другите части на Донецк.

Военни анализатори прогнозират, че битката за Покровск ще бъде една от най-тежките от началото на войната.