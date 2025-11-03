БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026 - в очакване да бъде внесен в парламента тази седмица

Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какви са параметрите?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Очаква се през тази седмица правителството да внесе за разглеждане в Народното събрание проекта на държавен бюджет за догодина.

Преди дни управляващите се отказаха от идеята за по-малко увеличение на минималната работна заплата до 605 евро. Така тя от Нова година ще достигне до 620,20 евро или 1213 лева, както е записано в Кодекса на труда.

Майчинството за втората година ще бъде 460 евро или 900 лева, което е почти 15% увеличение от сегашното. Ще бъде предложено и майките, които се върнат на работа, да получават 75% от обезщетението — в момента е 50%.

Във финансовата рамка на държавата за догодина е заложено увеличение на осигуровките в бюджета на НОИ с два процентни пункта. Тоест между 10 и 13 на сто.

На този фон бизнесът ще предложи мерки за справянето с дефицита. А днес се очаква нов надзорен съвет на НОИ. На него ще бъде одобрен коригираният бюджет на Държавното обществено осигуряване.

#Бюджет 2026 # Народно събрание #еврозоната #Министерски съвет #новини в Метрото

