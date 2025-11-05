Рисковете при блокиране на сделката за "Лукойл"

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мартин Гицов
По света
Снимка: БТА/Архив
Европа е изправена пред риск от загуба на работни места и прекъсване на доставките на гориво, ако сделката за чуждестранните активи на "Лукойл" бъде блокирана, предупреди шефа на швейцарската компания-купувач "Гънвор" пред "Файненшъл таймс".

Сделката е за придобиване на българските и румънските рафинерии на "Лукойл", бензиностанциите в Европа и Съединените щати, както и петролни и газови находища в Близкия изток, Централна Азия и Африка. Общата стойност е 22 милиарда долара.

Торбьорн Тьорнквист отказва коментар как ще финансира сделката, но подчертава, че трансакцията е внимателно обмислена. Конкуренти посочват, че собствения капитал на "Гънвор" към средата на годината е едва 6,6 милиарда долара. Една от възможностите е постепенно изплащане с печалбите от новопридобитите активи.

Тьорнквист отрича те да се върнат в "Лукойл", но допуска бъдеща препродажба на някои от тях. Той призова спешно да бъдат издадени необходимите разрешителни, за да се гарантира, че доставките на гориво няма да бъдат прекъснати, когато американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" влязат в сила на 21 ноември.

Торбьорн Тьорнквист - главен изпълнителен директор на "Гънвор": "Приоритетът е да се гарантира, че общата оперативна лицензия ще бъде удължена. Мащабът на тази сделка изисква регулаторна работа. Тя не може да бъде завършена за две седмици. Цялата международна дейност на "Лукойл" е парализирана. Никой не може да сключва сделки с тях. Много работни места са застрашени и преработващите мощности могат да бъдат сериозно засегнати."

