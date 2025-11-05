Под надзора на БНБ: Заключителни тестове от левове към евро правят търговските банки

Последни заключителни тестове с преминаването от лева към евро в реална среда правят търговските банки под надзора на БНБ.

Това съобщи подуправителят Петър Чобанов на Дните на еврото в УНСС, в които БНБ и водещи банкери у нас дискутираха най-важните последни практически стъпки преди 1 януари 2026.

Основното предизвикателство към всички страни от еврозоната е да насочват инвестициите в правилни сектори, заяви за БНТ зам. изпълнителният директор на Нидерланско-белгийската група към МВФ Марник ван Рей.

Финансовата дисциплина на валутния борд и ниското ниво на дълга могат да ни осигурят стабилност в сегашните геополитически кризи, заяви Петър Чобанов.

Основните рискове остават липсата на структурни реформи, ниската производителност и демографската криза.

Петър Чобанов, подуправител на БНБ: Еврозоната ни е основен търговски партньор, така че оттук нататък повишеното доверие в страната като член на еврозоната, повишените кредитни рейтинги, намалените транзакционни разходи ще допринесат за развитието както на българската икономика, така е както казах и на българската финансова екосистема, може да очакваме засилен инвестиционен интерес.

С по-висока ликвидност в сравнение със средната в еврозоната влизат банките в общността. Те управляват 210 милиарда лева активи. Еврозоната осигурява стабилност и за гражданите и за бизнеса. А страната ни ще има равен глас в определянето на паричната политика на фона на геополитическа несигурност.

Марник ван Рей, зам. изпълнителен директор на Нидерланско-белгийската група към МВФ: България, подобно на Нидерландия, има застаряващо население. Това налага реформи в пенсионната система и мерки за осигуряване на квалифицирани кадри в условията на ограничен трудов пазар. Необходимо е силно образование, за да остане страната привлекателна за младите хора, но също и отвореност към работна сила отвън. От гледна точка на фискалната политика, публичният дълг е нисък – около 25%, което е положително. В Нидерландия, например, е около 45%. Това дава възможност за дългосрочни инвестиции, но без увеличаване на бюджетния дефицит. Това означава, че ако се инвестира повече, трябва или да се намалят други разходи, или да се повишат данъците – не може просто да се харчи безконтролно.

Какво трябва да направят младите за безпроблемното преминаване към евро? Да проверяват информацията за новата валута през легални източници.

Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет:

За да са по-спокойни бабите и дядовците им, да се снабдят с достатъчно пари от първи декември, това може да стане във всеки един банков клон, с монети и с банкноти евро, да ги дадат на възрастните хора, да им помогнат да обменят парите си, за да не се объркват.

За футболните фенове новината, че влизаме в еврозоната е добра, пошегува се ректорът на УНСС Димитър Димитров - в нея няма слаби отбори.