Повече хора подкрепят еврото след въвеждането му

Подкрепата за еврото нараства значително след въвеждането му, според анализ на Европейската централна банка, озаглавен „Любов от втори поглед“. Проучването обхваща обществените нагласи в осем държави, присъединили се към еврозоната след 2002 г., включително Словения, Словакия, Литва и Хърватия.

След преминаването към еврото одобрението на гражданите се е увеличило средно с 11 процентни пункта и остава трайно високо – близо 73% от хората в тези страни подкрепят общата европейска валута днес. Положителната промяна се наблюдава във всички възрастови и социални групи, както в градовете, така и в селските райони.