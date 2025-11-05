Нов вид неопрен срещу нападения от акули

Учени в Австралия разработиха нов вид неопрен, който може да намали тежестта на нападенията от акули и да увеличи шансовете за оцеляване. Изследователи от университета Флиндърс тестваха четири различни вида тъкани, устойчиви на ухапвания, върху големи бели и тигрови акули.

Резултатите показват, че новите костюми, подсилени с изключително здрави влакна, значително ограничават повредите в сравнение с обикновения неопрен. Макар да не могат напълно да предпазят от вътрешни травми, костюмите могат да спечелят ценно време, да намалят кръвозагубата и да увеличат шансовете за спасяване.