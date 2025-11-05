Женският бежански отбор на Афганистан за първи път ще участва в турнир

Женският бежански отбор на Афганистан ще представи страната си на международен футболен турнир в Мароко, въпреки забраната на талибаните жените да спортуват. Капитанът на отбора Фатима Хайдари заяви, че това е дългоочакван момент и знак към света, че афганистанските жени няма да се откажат от правото си да играят и да представляват своята страна.

След като талибаните забраниха на жените да участват в спортни събития през 2021 г., много от състезателките напуснаха Афганистан, за да се спасят от преследване. Сега част от тях ще играят под името Афганистан Юнайтед в турнира "FIFA Unites: Women's Series" в Мароко, където ще се изправят срещу отборите на Обединените арабски емирства, Чад и Либия.