Тодор Живондов: Длъжни сме да покажем различно лице

Треньорът на Лудогорец Тодор Живондов даде официална пресконференция преди гостуването на Ференцварош в среща от IV кръг от основната фаза на Лига Европа. Двубоят в Унгария е в четвъртък вечер от 22:00 часа българско време.

„Смятам, че тази футболисти, които са тук, ще се справят в утрешния двубой. За този период те показват, че имат желанието да променят енергията в отбора и най-вече резултатите. Имам им пълно доверие и те се справят повече от отлично в процеса", каза Живондов, който временно е начело на Лудогорец след раздялата с Руи Мота. „Искам да променя желанието за игра и броя спечелени единоборства, защото, ако започнем да печелим единоборствата и имаме добро позициониране за втора топка, ще можем след това да развием добри контраатаки, а знаем скоростта на нашите състезатели“, добави временният наставник.

Тодор Живондов е категоричен, че играчите му наясно с важността на двубоя.

„Лудогорец се нуждае от това да започне да печели. Знаем тежестта на този двубой. Ние вече сме в ситуация, в която трябва да играем на максималните си възможности и дори да ги надхвърляме, за да поставим началото на една серия, в която Лудогорец наистина да има друго лице, а не само да го очакваме без да се случва“, призна още специалистът. „Вярвам, че Лудогорец ще има друга енергия, вярвам във футболистите и в подредеността на нашата игра. Има изключително старание от футболистите, за което им благодаря. Мачът е с изключителна тежест, но все от някъде Лудогорец трябва да започне да побеждава. Лудогорец се нуждае да се случват нещата и на игрището, а не само да обещаваме. Длъжни сме да покажем различно като игра лице, защото всяка една загуба ни отдалечава от всички цели, които са поставени през лятото. Лудогорец може да се справи, има опитни футболисти, остава да видим дали може да влезем в серия, за да спечелим няколко двубоя, за да е различно самочувствието. Ако го постигнем това, после дори да не играем най-добрата си игра, ще печелим по-лесно“, завърши Живондов.

От началото на основната фаза Лудогорец има една победа – като гост на Малмьо, след което загуби от Бетис и Йънг Бойс.