БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Запази

От Министерския съвет очакват диалогът да се възстанови следващата седмица

какви параметрите бюджет 2026 очаква
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори - държавата, работодателите и синдикатите. Причината - бизнесът отказа да присъства на тристранния съвет днес. Очаква се това допълнително да забави бюджетната процедура, която закъснява вече с месец. От Министерския съвет днес не коментираха казуса. По-късно премиерът Желязков каза пред бизнеса, че диалогът ще бъде възстановен през следващата седмица. Парите на държавата за догодина бяха основна тема и в Народното събрание, като без никаква изненада опозицията го критикува остро.

Работодателите са готови със свои предположения за корекции в държавния бюджет, които ще представят на Министерството на финансите. До момента ведомството не е представяло законопроекта за план-сметката, а публикува късно вечерта в понеделник своя проект. Още тогава работодателите реагираха с остра позиция, че нямат достатъчно време да си запознаят с текстовете в бюджета. План сметката е изготвена при очакван растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Предвижда се също така общият дълг да надмине 37 млрд. евро, а новият да е над 10 млрд.

Бизнесът поиска спешни промени в закона за бюджета за 2026-та още преди да стигне до депутатите.

Румен Радев, АИКБ: "Въпреки тези смени на централната власт, да сте видели някакви реформи, точно обратното - не може така това хеликоптерно раздаване на пари. Ние не разчитаме на обсъждания в НС, нямаме им доверие, точка."

Основната забележка на работодателите е свързана с раздуването на разходите, увеличаването на осигуровките с 10% и увеличаването на данък дивидент както и от липсата на диалог. Работодателите подчертаха, че бойкотът им е по-скоро символичен.

Добри Митрев, БСК: "МС и НС законово могат да направят каквото си искат, но моралното право не е на тяхна страна, този проект на бюджет не трябва до влиза в пленарна зала и МС. Той е опасен и вреден."

От своя страна, синдикатите се възмутиха от поведението на работодателите.

Любослав Костов, КНСБ: "Не разбираме днешното поведение, всичко трябва да се случва на масата на диалога и ние сме един естествен коректив на властта, да всеки го боли за нещо, това е бюджет на компромисите, но нали това е идеята да се вземе балансирано решение."

Министерството на финансите тази година не представи официално проекта за държавен бюджет, а го качи късно в понеделник на страницата си. Той предвижда рекордно ниво на приходите и разходите от над 50 млрд. евро, както и дефицит от 3 на сто. Основните промени са свързани с увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта или 10%. Както и увеличение на данък дивидент от 5 на 10 на сто."

Вчера финансовият министър Теменужка Петкова коментира, че законопроектът е възможният според действащото законодателство. И е балансиран според интересите на бизнес и синдикатите.

Теменужка Петкова, министър на финансите (4 ноември 2025 г.): "Законът за бюджета е изготвен на база действащо законодателство, така че всичко онова, което предвижда съответното законодателство е намерило отражение и в разпоредбите на закона за държавния бюджет."

Без да премине през тристранка, законът не може да бъде приет от Министерския съвет. Днес се проведе заседание на кабинета, но не стана ясно дали е обсъждана темата.

По-късно на отбелязването на Деня на металурга премиерът Росен Желязков коментира отложената тристранка.

Росен Желязков - министър-председател: "Това, че организираните работодатели не дойдоха на среща също е форма на диалог, не вербалната комуникация, също е комуникация и не мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог, защото троицата на диалога може да работи само в своята пълнота."

Премиерът сравни държавата, синдикатите и работодателите с кошер, който само съвместно може да произвежда мед.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#проектобюджет #тристранен съвет #НСТС #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
3
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния...
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал "Илинден"
4
Млад мъж нахлу с нож в заведение в столичния квартал...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
5
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
6
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Финанси

Под надзора на БНБ: Заключителни тестове от левове към евро правят търговските банки
Под надзора на БНБ: Заключителни тестове от левове към евро правят търговските банки
Музеите и галериите настояват за 20% повече средства през следващата година Музеите и галериите настояват за 20% повече средства през следващата година
Чете се за: 01:37 мин.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г. Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 01:40 мин.
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме? В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
Чете се за: 01:05 мин.
Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен Любомир Каримански: Проектобюджетът е абстрактен, но политически удобен
Чете се за: 04:52 мин.
България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР) България на прага на еврото: Страната е готова за новата валута от 1 януари (ОБЗОР)
Чете се за: 06:30 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин след инцидент
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Съдът пусна под гаранция от 5000 лева шофьора, помел 6 коли на бул....
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ