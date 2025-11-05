Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори

Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори - държавата, работодателите и синдикатите. Причината - бизнесът отказа да присъства на тристранния съвет днес. Очаква се това допълнително да забави бюджетната процедура, която закъснява вече с месец. От Министерския съвет днес не коментираха казуса. По-късно премиерът Желязков каза пред бизнеса, че диалогът ще бъде възстановен през следващата седмица. Парите на държавата за догодина бяха основна тема и в Народното събрание, като без никаква изненада опозицията го критикува остро.

Работодателите са готови със свои предположения за корекции в държавния бюджет, които ще представят на Министерството на финансите. До момента ведомството не е представяло законопроекта за план-сметката, а публикува късно вечерта в понеделник своя проект. Още тогава работодателите реагираха с остра позиция, че нямат достатъчно време да си запознаят с текстовете в бюджета. План сметката е изготвена при очакван растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Предвижда се също така общият дълг да надмине 37 млрд. евро, а новият да е над 10 млрд.

Бизнесът поиска спешни промени в закона за бюджета за 2026-та още преди да стигне до депутатите.

Румен Радев, АИКБ: "Въпреки тези смени на централната власт, да сте видели някакви реформи, точно обратното - не може така това хеликоптерно раздаване на пари. Ние не разчитаме на обсъждания в НС, нямаме им доверие, точка."

Основната забележка на работодателите е свързана с раздуването на разходите, увеличаването на осигуровките с 10% и увеличаването на данък дивидент както и от липсата на диалог. Работодателите подчертаха, че бойкотът им е по-скоро символичен.

Добри Митрев, БСК: "МС и НС законово могат да направят каквото си искат, но моралното право не е на тяхна страна, този проект на бюджет не трябва до влиза в пленарна зала и МС. Той е опасен и вреден."

От своя страна, синдикатите се възмутиха от поведението на работодателите.

Любослав Костов, КНСБ: "Не разбираме днешното поведение, всичко трябва да се случва на масата на диалога и ние сме един естествен коректив на властта, да всеки го боли за нещо, това е бюджет на компромисите, но нали това е идеята да се вземе балансирано решение."

Министерството на финансите тази година не представи официално проекта за държавен бюджет, а го качи късно в понеделник на страницата си. Той предвижда рекордно ниво на приходите и разходите от над 50 млрд. евро, както и дефицит от 3 на сто. Основните промени са свързани с увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта или 10%. Както и увеличение на данък дивидент от 5 на 10 на сто."

Вчера финансовият министър Теменужка Петкова коментира, че законопроектът е възможният според действащото законодателство. И е балансиран според интересите на бизнес и синдикатите.

Теменужка Петкова, министър на финансите (4 ноември 2025 г.): "Законът за бюджета е изготвен на база действащо законодателство, така че всичко онова, което предвижда съответното законодателство е намерило отражение и в разпоредбите на закона за държавния бюджет."

Без да премине през тристранка, законът не може да бъде приет от Министерския съвет. Днес се проведе заседание на кабинета, но не стана ясно дали е обсъждана темата.

По-късно на отбелязването на Деня на металурга премиерът Росен Желязков коментира отложената тристранка.

Росен Желязков - министър-председател: "Това, че организираните работодатели не дойдоха на среща също е форма на диалог, не вербалната комуникация, също е комуникация и не мисля, че ще излезем по-силни от тази ситуация и другата седмица ще се похвалим с един истински ефективен диалог, защото троицата на диалога може да работи само в своята пълнота."

Премиерът сравни държавата, синдикатите и работодателите с кошер, който само съвместно може да произвежда мед.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ