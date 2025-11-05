БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак не достигат

Елиана Димитрова
Коментар на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев

Снимка: Архив/БТА
Бюджетът за образование и наука е по-голям с 1 милиард лева от миналата година, но въпреки това е недостатъчен, каза днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Заплатите на учителите за 2026 г. най-вероятно ще бъдат увеличени с 11% стана ясно от думите му. Бюджетът за образование е "възможният" бюджет, добави Вълчев.

Красимир Вълчев каза, че като министър на образованието иска учителите да получават повече и да има повече средства за модернизация. Добави, че има списък със 100 добри намерения, но като финансист е наясно и със ситуацията с бюджета.

Тя сега е по-лоша от преди пет или осем години. В момента заплатите на учителите са с 25% над средната за страната.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Ще нараснат учителските заплати колкото расте средната заплата, надявам се. Средният процент за страната в момента е някъде около 11%.

Министърът смята, че след постигнатото увеличение досега, учителските заплати трябва да нарастват именно с процента на средната за страната заплата. В същото време от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" поискаха увеличение от 20 на сто, за да се изпълни политиката за размер на учителските заплати от 125% над средната. Както и в Закона за училищното образование да се запише увеличение от 150 на сто от средната заплата.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Аз много искам да е 150, дори бих искал да е 170, защо не и 200%, но мога да ви кажа и колко струва това нещо. То струва 1 млрд. Към момента ние не само, че нямаме бюджетно пространство от 1 млрд., излишни 1 млрд., ами сме и в хипотеза на траен недостиг. Така че то не е въпрос на договаряне, а на въпрос изцяло на бюджетни възможности.

С 1 млрд. лева повече за образование са парите в бюджета. Но те са за заплати в средното и висше образование, за стипендии и още много дейности, каза министърът.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Нашият бюджет е за най-много дейности, най-много разпоредители, най-много заети, учителите, педагогическите специалисти са най-голямата професионална група, ние разпределяме бюджета между 265 общини, отделно училища държавни, към министерството, за българските училища в чужбина и на тях трябва да дадем.

Процентно парите за образование и наука са 4,8 на сто Брутния вътрешен продукт. Това е добро число в сравнение с предишни години, когато процентът беше между 3,5 и 4 на сто от БВП, каза Красимир Вълчев.

