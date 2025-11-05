Фентанилът: Вълна от смърт в България

Над 100 смъртни случая в страната след употреба на опиати, главно фентанил. За тази тревожна тенденция информира в профила си във Фейсбук Юлия Георгиева - управител на дневния център за хора с опиоидна зависимост "Розовата къща".

Само сред хората, с които центърът работи, за малко повече от година са починали 70 души – 44 от тях са били постоянни посетители, а останалите са били хора, с които екипът е работил на терен.

Достъпен пазар и висока печалба срещу смъртоносен край. Това е уравнението на употреба на така намушелия фентанил.

Лекарство, което се прилага всеки ден в медицината, а действието му е обезболяващо.

Филип Алексиев - невролог:

Действайки моментално върху определени части от мозъка води веднага до освобождаване от болка и един еуфоричен ефекет в тези дози, които се прилага, дори и в малките. Проблемът е, че ако прекалим с дозата директно може да повлияе на дихателния център в определени части на мозъка, в мозъчния ствол, което да предизвика разстройство на дишането дори и спиране.

По данни на здравното министерство през 2024 г. 127 човека са си загубили живота след употреба на наркотици. 53 от тях са с наличие на фентанил.

Една от причините е, че когато човек реши да употреби фентанил, той го смества и с друг наркотик.

Павел Павлов - председател на УС на Асоциация "Само днес", Варна:

Много често фентанилът го слагат във всякакви комбинации, защото той дава силен ефект и понякога не може да се дозира точно. Един зависим, който тръгва с идеята, че дадена точност за него е ок, ако има не добро дозирано количество фентанил той умира.

По данни на МВР от началото на година МВР е иззело над 6 кг фентанил, най-много при акции в областите Пловдив, Варна и София-град.

Стефан Бакалов - началник на отдел "Борба с наркотрафика” към Агенция "Митници” (архив 03.11.2025 г.): България в момента се намира на третата вълна в употребата на синтетични опиоиди в частта употреба на фентанил и постепенно смесване на фентанил с други синтетични опиоиди. Употребата на фентанил към момента може би достига своя пик, лично аз смятам, че ако ние продължим по този начин всички институции да имаме съвсем целенасочена стратегия ще успеем тази вълна да я пресечем.

Според експерти причината за бума на фентанил е евтината цена.



Стефан Бакалов - началник на отдел "Борба с наркотрафика” към Агенция “Митници” (архив 03.11.2025 г.): Синтетичните опиоиди като фентанил и нитезен замесват или изместиха пазара на хероин по ред причини. Първата е икономическа - финансови интереси с много малко количество от синтетични опиоиди можеш да запълниш нуждата от предишния пазар на хероин.

Според Юлия Георгиева от дневния център за наркозависими "Розовата къща" част от проблема е, че в България продължава да не се мисли за осигуряване на медикаменти за лечение на зависими, които могат да спасят живот в почти 100%.

По думите й такива изобщо не са регистрирани в България. Единствено спешните центрове разполагат с вариант на такива медикаменти.