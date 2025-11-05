БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Фентанилът: Вълна от смърт в България

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази

Според експерти причината за бума му е евтината цена

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над 100 смъртни случая в страната след употреба на опиати, главно фентанил. За тази тревожна тенденция информира в профила си във Фейсбук Юлия Георгиева - управител на дневния център за хора с опиоидна зависимост "Розовата къща".

Само сред хората, с които центърът работи, за малко повече от година са починали 70 души – 44 от тях са били постоянни посетители, а останалите са били хора, с които екипът е работил на терен.

Достъпен пазар и висока печалба срещу смъртоносен край. Това е уравнението на употреба на така намушелия фентанил.

Лекарство, което се прилага всеки ден в медицината, а действието му е обезболяващо.

Филип Алексиев - невролог:
Действайки моментално върху определени части от мозъка води веднага до освобождаване от болка и един еуфоричен ефекет в тези дози, които се прилага, дори и в малките. Проблемът е, че ако прекалим с дозата директно може да повлияе на дихателния център в определени части на мозъка, в мозъчния ствол, което да предизвика разстройство на дишането дори и спиране.

По данни на здравното министерство през 2024 г. 127 човека са си загубили живота след употреба на наркотици. 53 от тях са с наличие на фентанил.

Една от причините е, че когато човек реши да употреби фентанил, той го смества и с друг наркотик.

Павел Павлов - председател на УС на Асоциация "Само днес", Варна:
Много често фентанилът го слагат във всякакви комбинации, защото той дава силен ефект и понякога не може да се дозира точно. Един зависим, който тръгва с идеята, че дадена точност за него е ок, ако има не добро дозирано количество фентанил той умира.

По данни на МВР от началото на година МВР е иззело над 6 кг фентанил, най-много при акции в областите Пловдив, Варна и София-град.

Стефан Бакалов - началник на отдел "Борба с наркотрафика” към Агенция "Митници” (архив 03.11.2025 г.): България в момента се намира на третата вълна в употребата на синтетични опиоиди в частта употреба на фентанил и постепенно смесване на фентанил с други синтетични опиоиди. Употребата на фентанил към момента може би достига своя пик, лично аз смятам, че ако ние продължим по този начин всички институции да имаме съвсем целенасочена стратегия ще успеем тази вълна да я пресечем.

Според експерти причината за бума на фентанил е евтината цена.

Стефан Бакалов - началник на отдел "Борба с наркотрафика” към Агенция “Митници” (архив 03.11.2025 г.): Синтетичните опиоиди като фентанил и нитезен замесват или изместиха пазара на хероин по ред причини. Първата е икономическа - финансови интереси с много малко количество от синтетични опиоиди можеш да запълниш нуждата от предишния пазар на хероин.

Според Юлия Георгиева от дневния център за наркозависими "Розовата къща" част от проблема е, че в България продължава да не се мисли за осигуряване на медикаменти за лечение на зависими, които могат да спасят живот в почти 100%.

По думите й такива изобщо не са регистрирани в България. Единствено спешните центрове разполагат с вариант на такива медикаменти.

#смъртни случаи #фентанил

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
2
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния квартал "Хаджи Димитър"
3
Евакуирани са всички семейства от напукания блок в столичния...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
5
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?
6
В "Референдум": По-бедни или по-богати ставаме?

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Общество

Пореден протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов
Пореден протест на "Правосъдие за всеки" с искане за оставката на Сарафов
"Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета "Тук сме за другаруване": Изкуството и вдъхновението събра деца от РСМ и българчета
Чете се за: 02:30 мин.
Под надзора на БНБ: Заключителни тестове от левове към евро правят търговските банки Под надзора на БНБ: Заключителни тестове от левове към евро правят търговските банки
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си режисьорът Росен Елезов Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
Мечките в Белица вече се подготвят за зимен сън (СНИМКИ) Мечките в Белица вече се подготвят за зимен сън (СНИМКИ)
Чете се за: 01:22 мин.
Издигнаха скулптури на Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев в центъра на град Левски Издигнаха скулптури на Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев в центъра на град Левски
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари Евентуалната продажба на "Лукойл" - коментари в кулоари
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ