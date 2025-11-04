БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 души са починали за година след употреба на опиати – тревожен ръст на случаите с фентанил

от БНТ
Чете се за: 02:07 мин.
двама младежи озоваха болница злоупотреба алкохол опиати
Над 100 смъртни случая, свързани с употреба на опиати, са били регистрирани в България през последната година – основно заради фентанил. Това съобщават експерти от Министерството на здравеопазването и Юлия Георгиева, управител на дневния център за хора с опиоидна зависимост „Розовата къща“ в София.

През предходните години броят на починалите е бил едва около десет годишно, което прави ръста изключително тревожен. Само сред хората, с които центърът „Розовата къща“ работи, за малко повече от година са починали 70 души – 44 от тях са били постоянни посетители, а останалите са били хора, с които екипът е работил на терен.

Георгиева посочва, че България изостава в реакцията си срещу кризата. По думите ѝ у нас все още няма регистриран Налоксон-спрей – средство, което може да спаси живот при свръхдоза, и се използва в почти всички европейски държави. В България линейките разполагат единствено с инжекционен вариант на медикамента.

Друг сериозен проблем е, че не се правят задължителни аутопсии на хора, починали без явна причина. Това означава, че реалният брой на жертвите на фентанил и други опиати може да е много по-висок от официалната статистика.

Според данните от изследване на „Розовата къща“ сред 480 души, употребяващи наркотици в София:

17,5% живеят на улицата,
12,7% са с положителни ХИВ антитела,
63,5% са с антитела за хепатит С,
една четвърт са започнали употреба още преди 15-годишна възраст.
Юлия Георгиева предупреждава, че страната е изправена пред скрита епидемия от свръхдози и кръвнопреносими инфекции, за която все още няма системна държавна стратегия.

