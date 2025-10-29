БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Рожден ден" - най-новият български филм тръгва по кината

БНТ е медиен партньор на лентата

"Рожден ден" е заглавието на нов български филм, който от следващата седмица тръгва по кината. БНТ е медиен партньор на лентата. Това е история, която с усмивка и тъга разказва за вторите шансове в живота и силата на приятелството.

"Рожден ден" е съвременна комедия, която напомня, че понякога дори най-обикновения ден може да се превърне в началото на нещо ново. Режисьор е Ивайло Пенчев, а в главните роли са Меглена Караламбова и Васил Банов, за когото това е последно участие на големия екран. Филмът обещава да разсмее и развълнува зрителите от 7 ноември в цялата страна.

Ивайло Банев - режисьор: "Сюжетът е шеметна история между един обирджия, една баба и трима приятели, които са аутсайдери. Темите са много, които повдигаме - за престъплението, за прошката, за това, че човек трябва да прави добро. Искам да пожелая на всички зрители да се забавляват, повече усмивки, да гледат с положителна емоция."

Меглена Караламбова, в ролята на баба Геновева: "Човек не бива да се отчайва, дори в най тежките ситуации, че има изход, че трябва да има приятели и хора, с които да се разбира, и с които да се обичат, и да правят добро за другите."

Автор: Ивана Милева, стажант-репортер

#нов български филм #нов филм #БНТ

