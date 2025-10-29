БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Основната функция на учителите и на училището е да възпитават, каза образователният министър Красимир Вълчев

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

За да се бори по-ефективно с агресията в училище образователното министерство увеличава броя на психолозите. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев, който днес беше в дупнишкото село Крайници.

"Имаме много случаи на насилие в училище. Не само в училища. Училището не генерира насилие. То е място, където се проявява насилие за съжаление. Основната функция на учителите и на училището е да възпитават. Те не могат да бъдат охранители. Не могат да охраняват, така че да не допуснат насилие, особено извън училище. Но те трябва да възпитават и няма образователна система, която да няма възпитателна функция. Затова и сега с промените в учебните програми, и с този допълнителен час, който предлагаме по "Добродетели и религии", ние искаме да усилим възпитателната функция. Особено възпитанието в добро", коментира образователният министър Красимир Вълчев.

#"Добродетели и религии" #агресия #Красимир Вълчев #образователен министър #ученици #училище

Последвайте ни

ТОП 24

Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
1
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
2
Официално: Рая Назарян ще е следващият председател на парламента
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
3
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
4
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Израел нанесе въздушни удари в Газа
5
Израел нанесе въздушни удари в Газа
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
6
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Образование

Красимир Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в училището на с. Крайници
Красимир Вълчев и патриарх Даниил откриха нов физкултурен салон в училището на с. Крайници
Всяко второ дете е жертва на психологическо насилие, всяко трето – на физическо Всяко второ дете е жертва на психологическо насилие, всяко трето – на физическо
Чете се за: 04:20 мин.
Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища, каза образователният министър Металдетектори ще бъдат монтирани само в някои училища, каза образователният министър
Чете се за: 00:57 мин.
Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато? Агресията в училище: Възможно ли е насилието между деца да бъде избегнато?
Чете се за: 03:15 мин.
Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е цяло число? Математически неволи: Може ли броят на видовете ракообразни да не е цяло число?
Чете се за: 04:20 мин.
Проф. Радостина Стоянова е отличена с Голямата награда „Питагор“ Проф. Радостина Стоянова е отличена с Голямата награда „Питагор“
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2026 година
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж Аферата "Червените ръце": Четирима българи се изправят пред съда в Париж
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Чете се за: 01:55 мин.
Регионални
Президентът Румен Радев: Европа се нуждае от сигурни и непрекъснати...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Бюджет 2026: Управляващи и опозиция спорят за парите на държавата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ