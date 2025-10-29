БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Чете се за: 01:02 мин.
Как ще се ротира председателят на НС?
Чете се за: 01:12 мин.
Задължителна застраховка "Злополука" при...
Чете се за: 04:47 мин.
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на...
Чете се за: 00:50 мин.
"Благодаря Ви за доверието": Рая Назарян е...
Чете се за: 00:57 мин.
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 01:22 мин.

Откриха изложбата "Българското послание от Бесарабия" в Народното събрание

Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Експозицията представя творби, вдъхновени от историческите и културните връзки между България и българската общност в Бесарабия

изложба Народно събрание българи Бесарабия
Снимка: БТА
Изложбата "Българското послание от Бесарабия" на художниците Иван Шишман и Злата Шишман беше открита в Мраморното фоайе на парламента днес по повод Деня на бесарабските българи.

Експозицията представя творби, вдъхновени от историческите и културните връзки между България и българската общност в Бесарабия.

В картините си художниците изследват темите за паметта, принадлежността и духовното наследство на бесарабските българи.

Изложбата е по инициатива на председателя на Комисията по култура и медии в Народното събрание и депутат от "Има такъв народ" - Тошко Йорданов.

"Нека благодарим на всички, които пазят жив духа на българщината в училищата, културните дружества, в домовете си. Бесарабските българи са мост между миналото и бъдещето на родината и нейните чеда по света. И на този ден нека ни вдъхновяват да бъдем горди, единни и отговорни да пазим езика, историята, вярата си и да не забравяме кои сме. И макар на стотици километри от България в техните сърца винаги тупти един и същи пулс - пулсът на родното, на свободата и на обичта към България", заяви Тошко Йорданов, председател на комисията по култура и медии в Народното събрание и депутат от ИТН.

Снимки: БТА

"Това е и слънцето, което съм го видял в Бесарабия - тази лирика. Исках да споделя с мои братя и сестри българи - в това е посланието. И Злата също носи едно слънчево излъчване, което също иска да сподели с тази изложба", допълни Иван Шишман, художник.

#Бесарабия # Народно събрание #"Има такъв народ" #Тошко Йорданов #бесарабски българи #изложба

