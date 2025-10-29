Откриха изложбата "Българското послание от Бесарабия" в Народното събрание

Изложбата "Българското послание от Бесарабия" на художниците Иван Шишман и Злата Шишман беше открита в Мраморното фоайе на парламента днес по повод Деня на бесарабските българи.

Експозицията представя творби, вдъхновени от историческите и културните връзки между България и българската общност в Бесарабия.

В картините си художниците изследват темите за паметта, принадлежността и духовното наследство на бесарабските българи.

Изложбата е по инициатива на председателя на Комисията по култура и медии в Народното събрание и депутат от "Има такъв народ" - Тошко Йорданов.

"Нека благодарим на всички, които пазят жив духа на българщината в училищата, културните дружества, в домовете си. Бесарабските българи са мост между миналото и бъдещето на родината и нейните чеда по света. И на този ден нека ни вдъхновяват да бъдем горди, единни и отговорни да пазим езика, историята, вярата си и да не забравяме кои сме. И макар на стотици километри от България в техните сърца винаги тупти един и същи пулс - пулсът на родното, на свободата и на обичта към България", заяви Тошко Йорданов, председател на комисията по култура и медии в Народното събрание и депутат от ИТН.

Снимки: БТА