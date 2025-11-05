"Фантастичните умове" - изложба на победители в олимпиади по науки

Изложбата "Фантастичните умове" беше открита днес на "Моста на влюбените" в столицата. Тя представя фотографии на нашите ученици, победители в олимпиади и международни състезания по науки.

Подобна изложба се прави за трети път като сега във фокуса са и ръководителите на националните отбори на България, които преди години също са били победители в олимпиади.

През 2025 г. българските олимпийци спечелиха общо 97 медала, от които 15 златни, 40 сребърни и 42 бронзови. След "Моста на влюбените" изложбата ще бъде представена на летище София и в редица градове на страната.