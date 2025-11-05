БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шофьор атакува пешеходци и велосипедисти във Франция

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
шофьор атакува пешеходци велосипедисти франция
Снимка: БТА
Слушай новината

10 души са били ранени, след като шофьор умишлено се е врязвал с колата си в пешеходци и велосипедисти на френския туристически остров Олерон в Атлантическия океан. Четири от жертвите са в тежко състояние.

35-годишният нападател е местен жител и потомствен рибар. Той е прегазвал хората в продължение на няколко километра между две населени места, а накрая опожарил колата си. В момента на ареста си е крещял "Алах е Велик".

Неутрализиран е с електрошоков пистолет след като оказал съпротива. Обвинен е за опит за убийство. Засега прокуратурата за борба с тероризма не е сезирана. Задържаният има досие за престъпления от общ характер. Живеел е сам и след ареста си "не е казал много", съобщиха френските власти.

#нападение във Франция

Последвайте ни

ТОП 24

ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
1
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Фентанилът: Вълна от смърт в България
2
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
3
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
5
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...
Отиде си режисьорът Росен Елезов
6
Отиде си режисьорът Росен Елезов

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Европа

Украйна ще преименува копейката на шах
Украйна ще преименува копейката на шах
Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително
Чете се за: 01:05 мин.
Битката за Покровск продължава Битката за Покровск продължава
Чете се за: 00:42 мин.
Русия ли стои зад провокациите с дронове? Русия ли стои зад провокациите с дронове?
Чете се за: 02:57 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто музей до пирамидата" и в сграда без посетители Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто музей до пирамидата" и в сграда без посетители
Чете се за: 03:02 мин.
Ще има ли в бъдеще високоскоростна жп линия между София и Атина? Ще има ли в бъдеще високоскоростна жп линия между София и Атина?
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между социалните партньори
Парите на държавата: Провал в обсъждането на бюджета между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат Възможният бюджет - парите за образование повече, но пак недостигат
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г. Опозицията с остри критики към проектобюджета за 2026 г.
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Фентанилът: Вълна от смърт в България Фентанилът: Вълна от смърт в България
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Българското посолство в Прищина оказва съдействие на ранен българин...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Вашата битка е и наша": Ню Йорк с първи кмет мюсюлманин...
Чете се за: 06:22 мин.
По света
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ