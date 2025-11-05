Шофьор атакува пешеходци и велосипедисти във Франция

10 души са били ранени, след като шофьор умишлено се е врязвал с колата си в пешеходци и велосипедисти на френския туристически остров Олерон в Атлантическия океан. Четири от жертвите са в тежко състояние.



35-годишният нападател е местен жител и потомствен рибар. Той е прегазвал хората в продължение на няколко километра между две населени места, а накрая опожарил колата си. В момента на ареста си е крещял "Алах е Велик".

Неутрализиран е с електрошоков пистолет след като оказал съпротива. Обвинен е за опит за убийство. Засега прокуратурата за борба с тероризма не е сезирана. Задържаният има досие за престъпления от общ характер. Живеел е сам и след ареста си "не е казал много", съобщиха френските власти.