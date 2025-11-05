Изложба по случай 80-годишнината на проф. Иван Газдов

В Националната художествена академия откриха изложба по случай 80-ата годишнина на проф. Иван Газдов. Той е автор на собствен графичен стил, наречен графикатура.
Изложбата представиха доц. Георги Лозанов и проф. Георги Каприев. Освен графикатури, тя включва авторски плакати и снимки. Гостите участваха в томбола и петима от тях спечелиха графика, нарисувана от художника.
проф. Иван Газдов, художник: "Тази вечер ще видим две мои произведения, които се развиват - едното 38 години, другото малко повече от 40, едното е графикатура така наречено от мен стил, а другото е авторски плакат, също едно много сериозно така действие към плаката. С две думи едва ли може да се каже, но не е всеки случай това съчетание, което е много популярно графика и карикатура, а е графика и тур, тоест път в графиката."