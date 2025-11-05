Изложба по случай 80-годишнината на проф. Иван Газдов

В Националната художествена академия откриха изложба по случай 80-ата годишнина на проф. Иван Газдов. Той е автор на собствен графичен стил, наречен графикатура.

Изложбата представиха доц. Георги Лозанов и проф. Георги Каприев. Освен графикатури, тя включва авторски плакати и снимки. Гостите участваха в томбола и петима от тях спечелиха графика, нарисувана от художника.