Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Изложба по случай 80-годишнината на проф. Иван Газдов

Дарина Ангелова
Чете се за: 01:07 мин.
изложба случай годишнината проф иван газдов
Снимка: БТА
В Националната художествена академия откриха изложба по случай 80-ата годишнина на проф. Иван Газдов. Той е автор на собствен графичен стил, наречен графикатура.

Изложбата представиха доц. Георги Лозанов и проф. Георги Каприев. Освен графикатури, тя включва авторски плакати и снимки. Гостите участваха в томбола и петима от тях спечелиха графика, нарисувана от художника.

проф. Иван Газдов, художник: "Тази вечер ще видим две мои произведения, които се развиват - едното 38 години, другото малко повече от 40, едното е графикатура така наречено от мен стил, а другото е авторски плакат, също едно много сериозно така действие към плаката. С две думи едва ли може да се каже, но не е всеки случай това съчетание, което е много популярно графика и карикатура, а е графика и тур, тоест път в графиката."

#проф. Иван Газдов #изложба

