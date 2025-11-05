БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Изслушване за митата във Върховния съд на САЩ

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Съдии поставиха под съмнение законността на действията на Тръмп

изслушване митата върховния съд сащ
Снимка: БТА/Архив
Съставът на Върховния съд на Съединените щати постави под съмнение законността на митата, наложени от президента Доналд Тръмп. Делото е от ключово значение за икономическата и международната политика на Белия дом. Администрацията оказва натиск върху деветимата съдии да потвърдят настоящия курс.

Решението може да излезе след месеци, но е възможно и да бъде произнесено сравнително бързо. Представителят на правителството Джон Зауер изтъкна, че отмяна на митата би изложила Съединените щати на "безмилостни търговски ответни мерки" от други страни.

Според някои съдии Законът за извънредното положение, на който се позовава правителството, не включва правомощия за налагане на мита, а само за "регулиране на вноса и износа". Според друго становище данъците са от компетенциите на законодателната власт, а митата са данъци.

Доналд Тръмп подчерта, че оставането на митата е "въпрос на живот и смърт" за Съединените щати. Митата върху вноса носят значителни приходи и позволиха извличане на инвестиционни ангажименти от чуждестранните партньори и преференциални условия за американските износители.

