Лула да Силва свиква среща на световните лидери преди форума КОП30

Христо Ценов
По света
Акцентът ще бъде върху опазването на тропическите гори, без участие на Съединените щати

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва организира двудневна среща на върха на световните лидери.

Това става дни преди да се открие най-големият форум за опазване на климата – КОП30. Акцент на тазгодишната сесия ще бъде опазването на тропическите гори. Сред присъстващите ще бъдат председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон.

Съединените щати няма да изпратят делегация на форума. Президентът Доналд Тръмп оттегли страната от Парижкото споразумение за климата, а по време на речта си пред Общото събрание на ООН този септември постави под съмнение научния консенсус за глобалното затопляне.

