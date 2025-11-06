БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
1
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
10:30, 06.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:37 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Други спортове
Още
Спорт
Спортни новини 06.11.2025 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 06.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:28, 06.11.2025
Комисията по вътрешен ред и сигурност обсъжда промените в закона за...
06:24, 06.11.2025
Делото за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция
06:15, 06.11.2025
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за...
05:55, 06.11.2025
Жълт код за валежи от дъжд в Източна България
23:08, 05.11.2025
Болногледач получи доживотна присъда в Германия за убийство със...
22:56, 05.11.2025
Протестите в Сърбия не стихват: Нови демонстрации пред парламента в...
22:45, 05.11.2025
Изложба по случай 80-годишнината на проф. Иван Газдов
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
5
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
Реклама
Най-четени
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 05.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 05.11.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 05.11.2025
Спортни новини 05.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 05.11.2025
Спортни новини 04.11.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 04.11.2025
Спортни новини 04.11.2025 г., 12:30 ч.
12:30, 04.11.2025
Спортни новини 04.11.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 04.11.2025
Реклама
Водещи новини
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
10:26, 06.11.2025
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"
11:12, 06.11.2025
Чете се за: 01:52 мин.
Политика
С 30 ст. повече: По-висок акциз вдига цените на цигарите от Нова година
09:29, 06.11.2025
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат
07:12, 06.11.2025
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Лиляна Павлова: Еврото не е магическа пръчка, но е голяма...
08:45, 06.11.2025
Чете се за: 04:42 мин.
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за...
06:15, 06.11.2025
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Делото за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция
06:24, 06.11.2025
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон
07:49, 06.11.2025
Чете се за: 01:30 мин.
Регионални
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ