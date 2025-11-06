БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за служител на ДФ „Земеделие“, хванат с подкуп

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Задържаният поискал 1000 лева, за да осигури „безпроблемна“ проверка на земеделец от Костинброд

прокуратурата иска постоянен арест служител bdquoземеделиеldquo хванат подкуп
Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за служителя на Държавен фонд „Земеделие“, който беше задържан, докато получава подкуп от 1000 лева от земеделски производител от Костинброд.

Според разследващите обвиняемият е поискал сумата, за да може предстояща проверка на земеделеца да протече „без проблеми“. От Държавен фонд „Земеделие“ вече са уволнили подкупния служител.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 6 години затвор и от 5 до 10 хиляди лева глоба. Съдът може да постанови и лишаване от права – да не може да упражнява тази професия, както и да се пристъпи към отнемане на половината от имуществото му.

#служителн на фонд "Земеделие" #взет подкуп #съд

