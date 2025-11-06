Прокуратурата ще поиска постоянен арест за служител на ДФ „Земеделие“, хванат с подкуп

Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за служителя на Държавен фонд „Земеделие“, който беше задържан, докато получава подкуп от 1000 лева от земеделски производител от Костинброд.

Според разследващите обвиняемият е поискал сумата, за да може предстояща проверка на земеделеца да протече „без проблеми“. От Държавен фонд „Земеделие“ вече са уволнили подкупния служител.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 6 години затвор и от 5 до 10 хиляди лева глоба. Съдът може да постанови и лишаване от права – да не може да упражнява тази професия, както и да се пристъпи към отнемане на половината от имуществото му.