Хиляди отпразнуваха Нощта на Гай Фокс в английското градче Отъри Сейнт Мери

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Вековната традиция с горящи варели събра двойно повече хора от населението на града

Хиляди отпразнуваха Нощта на Гай Фокс в английското градче Отъри Сейнт Мери
Хиляди се събраха в малко градче в Обединеното кралство, за да отбележат с горящи варели вековна английска традиция – Нощта на Гай Фокс.

Отъри Сейнт Мери е живописно английско градче, чието население от 20 000 души се удвои за честването. Нощта на Гай Фокс е обичай, който води началото си от 1605 година. Историята му започва със събитията на 5 ноември 1605 г., когато Гай Фокс – член на Барутния заговор срещу краля – е арестуван, докато пази експлозивите, поставени под сградата на парламента.

Образът му има отзвук и до ден днешен – маската на Гай Фокс се появява в редица филми и е символ на съпротива срещу властта.

#Отъри Сейнт Мери #Гай Фокс # Обединеното кралство

