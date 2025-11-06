БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Запази

Вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Главният архитект на София Богдана Панайотова отказва да подаде оставка. Това каза тя в "Денят започва" след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ. По думите й не е ясно защо й е поискана.

Панайотова заяви, че не знае причините за решението и е научила за него чрез SMS. В своя позиция, публикувана в социалните мрежи и последвала телевизионна изява, Панайотова обяви, че не е получила никакви мотиви за решението и е научила за него чрез кратко съобщение от градоначалника.

"Получих предходния ден SMS, въпреки че г-н Терзиев не е в София, въпреки че знае, че съм в болница. В моя SMS няма абсолютно никакви мотиви, няма никакви причини. Просто внезапно получено, че било редно да прекратим взаимоотношения. Така че аз не мисля, че имам право дори на някаква нормална реакция, докато очи в очи не ми се каже устно как и по какви причини аз съм нарушила принципи или начини на работа, с които съм заявила, че ще работим заедно. Абсолютно никаква конкретност не виждам в икономичната...

Обмисляте ли оставка, госпожо Панайотова?

Не, в никакъв случай. Аз не мисля, че първо е възможно. Аз не съм политик да си иска оставка по този начин. Аз съм избираема длъжна след конкурс. Аз съм с конкурс назначен държавен служител.

Но как ще продължите работа със столичния кмет в такава ситуация, защото все пак трябва да сте екип?

Нямам представа", коментира Панайотова.

Панайотова подчерта, че е избрана за длъжността след конкурс и не е политическа фигура, затова не приема искане за оставка, направено по този начин. Тя допълни, че до момента не е имала конфликти с кмета и че не вижда конкретна причина за внезапното решение.

Вижте целия разговор с арх. Панайотова във видеото.




#арх. Богдана Панайотова #Васил Терзиев

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
2
ЕК задържа временно 215 милиона евро от ПВУ за България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
3
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната община
4
Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на Столичната...
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите
5
Президентът Румен Радев наложи вето върху Закона за допълнение на...
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в УМБАЛ - Бургас
6
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след лечение в...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Регионални

Жители на „Илинден“: Опасения от ново застрояване и загуба на зелени площи
Жители на „Илинден“: Опасения от ново застрояване и загуба на зелени площи
Временна организация на движението на АМ „Тракия“ в област Пазарджик Временна организация на движението на АМ „Тракия“ в област Пазарджик
Чете се за: 00:27 мин.
Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Нямам намерение да подам оставка
Чете се за: 02:30 мин.
Катастрофа между моторист и две коли затрудни движението в центъра на София (СНИМКИ) Катастрофа между моторист и две коли затрудни движението в центъра на София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:27 мин.
"Спаси София" с критики към кмета на столицата заради реформата за паркирането "Спаси София" с критики към кмета на столицата заради реформата за паркирането
Чете се за: 03:27 мин.
Столичният район "Подуяне" остава без сметопочистване от 1 декември Столичният район "Подуяне" остава без сметопочистване от 1 декември
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

България и Северна Македония ще подпишат споразумение за железопътен тунел
България и Северна Македония ще подпишат споразумение за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат Гл. архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка, не знам защо я искат
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Прокуратурата ще поиска постоянен арест за служител на ДФ „Земеделие“, хванат с подкуп Прокуратурата ще поиска постоянен арест за служител на ДФ „Земеделие“, хванат с подкуп
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Комисията по вътрешен ред и сигурност обсъжда промените в закона за НСО Комисията по вътрешен ред и сигурност обсъжда промените в закона за НСО
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Жълт код за валежи от дъжд в Източна България
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Шефовете на ДАНС и НСО ще бъдат изслушани в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Делото за убийството на Митко от Цалапица тръгва на втора инстанция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Временна организация на движението на АМ „Тракия“ в...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ