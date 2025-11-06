БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Един загинал при украинска атака с дрон във Волгоград
В руския град Волгоград е загинал един човек след украинска атака с дрон.

Местните власти добавиха, че атаката е причинила и пожар на територията на индустриална зона. Руските медии твърдят, че през нощта са свалени общо 75 украински дрона - близо 50, от които над Волгоград.

Десетки полети са отменени от над 13 летища на територията на страната. През последните месеци Киев засили атаките си върху руската енергийна инфраструктура. Във Волгоград се намира една от големите петролни рафинерии на "Лукойл".

