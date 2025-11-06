БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Липса на кадри в Банско преди старта на зимния сезон

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
Хотелиери и ресторантьори очакват до 5 000 работници, но намирането на подготвени служители става все по-трудно

С наближаването на зимния туристически сезон в Банско активно се търсят работници в хотелиерския и ресторантьорския бранш. С всяка година обаче намирането на добре обучени хора става все по-трудно. Очаква се между 4 000 и 5 000 души да намерят работа в хотелите и ресторантите в Банско и Разлог.

Досега проблемът се решаваше с внос на кадри от трети страни – най-вече от Индия и Непал.

Димитър Колев – генерален мениджър на един от големите хотели в курорта.

„Кадрите са най-важното в нашия бранш...“ казва Димитър Колев, генерален мениджър на един от големите хотели в курорта.

По думите му проблемът с кадрите е общ за целия сектор, но в последните години Банско постепенно се утвърждава като целогодишна дестинация, което спомага за задържането на повече работници.

Най-голямо търсене има за камериерки, администратори, сервитьори, бармани и терапевти в спа центрове.

„Важно е отношението към хората, а не само категорията на хотела. Различните поколения имат нужда от различна мотивация и ние се стараем да я разберем,“ добавя Колев.

Цените за новогодишната нощ вече са обявени, а очакванията са за силен и безпроблемен сезон.

#Банско #кадри #туризъм

