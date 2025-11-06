Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка. Това обяви неговият председател проф. Иван Литвиненко. Причината - липса на каквато и да е информация какво се случва с изграждането на болницата.

снимка: БГНЕС

Членовете на съвета са поканени на среща в здравното министерство. За сега от министерството отказват информация и становище.

Общественият съвет беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.