ИЗВЕСТИЯ

Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Зоя Велинова от Зоя Велинова
У нас
Причината - липса на каквато и да е информация какво се случва с изграждането на болницата

общественият съвет националната детска болница подава оставка
Снимка: Министерство на здравеопазването
Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подава оставка. Това обяви неговият председател проф. Иван Литвиненко. Причината - липса на каквато и да е информация какво се случва с изграждането на болницата.

снимка: БГНЕС

Членовете на съвета са поканени на среща в здравното министерство. За сега от министерството отказват информация и становище.

Общественият съвет беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.

