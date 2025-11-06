План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната част на бюджета

Критики на опозицията и днес към приходната част на бюджета и мерките заложени в него. Управляващите защитиха план-сметката с аргумента, че това е единственият възможен бюджет.

В самото начало на днешния парламентарен ден в куларите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че отива на среща с работателските организации, които вчера напуснаха НСТС, който трябваше да осъди параметрите на Бюджет 2026. Възмутени от заложените мерки, целящи да се повишат приходите, една от които е повишаване и на осигурителната тежест, както и данък "дивидент". Борисов защити план-сметката на държавата като заяви, че това е единственият възможен бюджет, който удовлетворява огромни съсловия от населението, на които трайно се повишават доходите.

Подобно становище изрази и лидерът на ДПС Делян Певски, а водещият финансист от партията Йордан Цонев посочи, че след като 17 години бизнесът е получавал всичко от държавата, за да получи устойчиво развитие, сега е дошло време той да отвърне на жеста и подобаващо да се отнесе към разчетите за следващата година. Опозицията, разбира се, излезе с критики. Асен Василев заяви, че приходните агенции не могат да събират сумите, които са заложени в план-сметката на държавата следващата година, което поставя под риск.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: "Тази година, този бюджет е коалиционен и аз няма да поставя под риск, всеки ден го обяснявам, поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде привързано с еврото. Този риск съм го премерил и няма да го допусна. Защото в сегашния бюджет майките взимат повече, медицинските работници и лекари взимат повече, учителите взимат повече, военните взимат повече, полицаите и службите взимат повече. Огромни сектори взимат повече пари на фишовете си, за да разберат, че не еврото е причина за повдигането на цените. Имам среща с работодателските организации, защото ми се струва нечестно, ако държавата е дотирала с 1,1 млрд. от юни досега, включително и вчера 200 млн. МС прие за бизнеса за евтин ток, мисля, че не е много честно. Така че, ще имат един приятен, но тежък разговор с мен."

Асен Василев - председател на "Продължаваме Промяната", ПП-ДБ: "Взимат се едни пари от бизнеса и гражданите. Това, според плана на МФ ще доведе до приход от 51,4 млрд. лева. Позволете ми да бъда силно скептичен. Това, което реално ще се случи през 2026 г. държавата ще вземе по 600 лв. от всяка фирма и от всеки работник директно, от джоба им. Допълнително от това, което им взето като данъци и удръжки."

Хасан Адемов - АПС: "За голямо съжаление, първата бюджетна процудура в евро стартира с фалстарт. Това, което се случи вчера с проваленото заседание на НСТС и оттеглянето на работодателските организаци от социалния диалог на практика е удар върху бюджетната процедура. Това е инерционен бюджет, който няма никакви реформи, няма дори идея за фискална консолидация."

Драгомир Стойнев - "БСП - Обединена левица": "Излизам пред вас, тъй като сме притеснени от липсата на диалог между работодатели и синдикати и считаме, че е хубаво работодателите отново да се върнат на масата, защото това е най-важния закон в държавата. Това, което предлагаме и което се приема е именно да върнем, как да кажа, солидарността и справедливостта в данъчно-осигурителната система. Аз не знам какво са очаквали работодателите, но когато БСП е в управлението е съвсем нормално, защото освен свето на едрия капитал има свят и на работници, на трудещи се, на които им се отнемат права."

Делян Пеевски - председател на ДПС: "Подкрепям го. Всичко, което сме поискали за хората е там. Искахме да се запазат заплатите на полицаи, на военни, на всички сфери, в които ги увеличихме. Всичко е запазено. Капиталовата програма за общините през ББР. Всичко, което сме поискали за хората го има. Аз казах, че това правитлество ще го подкрепям заради хората. Всико е вътре и се случва."

снимки: БТА

Сега основният въпрос е дали управляващите ще постигнат споразумение с работодателите и дали бизнесът ще се върне на масата на преговорите в рамките на Тристранния съвет, за да обсъдят параметрите на бюджета за следващата година и дали ще се спази обещанието на управляващите, че още в петък план-сметката на държавата за 2026 година ще влезе в Народното събрание.

