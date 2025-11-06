Кой и на кого е предлагал да отпаднат санкциите по "Магнитски"?

Сблъсък в тезите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и ПП-ДБ за това кой и на кого е предлагал да отпаднат санкциите по глобалния закон "Магнитски".

Ивайло Мирчев - ПП-ДБ: Вчера опитът на Бойко Борсов да официализира своя партньор Пеевски в управлението, да го изпере, да го избели претърпя пълна катастрофа. Първо Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а вторият шамар беше забит тежко от британското посолство. Не е добре, когато някой лъже.

Бойко Борисов - председател на ГЕРБ: За разлика от другите аз никога не лъжа. Ако нещо не искам да кажа, просто няма да го кажа. И вчера много точно казах, че аз лично съм разговарял с определени хора по тази тема за свалянето на санкциите на "Магнитски". Много по-добре от ПП-ДБ знам как се свалят санкции. ПП-ДБ говореха па вашите телевизии как Пеевски се е поправил, как работим заедно. Те сега всячески искат да сложат Пеевски при мене, а те да се отърсят от цялото си това минало, трябва да ви кажа, че изобщо не ми пука. Защото докато имам стабилно мнозинство чрез него и правителството и държавата - аз ще го правя.

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": Английското посолство го е написало много точно: край! Не казаха всъщност всичко с една дума: край! Край на лъжите, край на спекулациите, край на биенето в гърдите, че посреща тука някакъв човек в България: детето на свой приятел, цитирам за Доналд Тръмп. Че си говори с Дейвид, цитирам за Дейвид Камерън. Една огромна лъжа беше разобличена. Край!

снимки: БТА