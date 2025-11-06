Ученици от Пловдив направиха фалшиво интервю с Доналд Тръмп

Ученици от училище "Свети Паисий Хилендарски" в Пловдив създадоха сами фалшиво интервю с американския президент Доналд Тръмп. Разговорът е бил генериран чрез изкуствен интелект в рамките на урок, посветен на дезинформацията. По този начин подрастващите се учат на критично мислене и разграничаване на фалшивите от истинските новини.

Учениците в девети клас от специалност "Програмист на изкуствения интелект" задават пет въпроса на американския държавния глава Доналд Тръмп. Интервюто е на английски език и е изцяло генерирано от изкуствения интелект.

Светлин Апостолов – ученик: "За мен лично най-интересния въпрос беше дали той тайно се е опитвал да закупи Гренландия. Той отвергна това и заяви, че датското правителство би било най-добре само да му изкара предложение за покупка на тази територия, тъй като ще е изключително изгодно за тях."

В ученическото интервю Доналд Тръмп отговаря на въпроса дали в Белия дом сервират така наречената "бърза храна".

Георги Димитров – ученик: "Да, това е вярно, той го потвърди."

Повечето въпроси са фалшиви, но отговорите на американския държавен гласа са напълно достоверни.

Дора Господинова – преподавател по информационни технологии в СУ "Паисий Хилендарски":

"Първо намерихме истински новини, след това ги преведохме на английски, проформулирахме ги като използвахме изразни средства, които могат да създадат манипулация, да накарат хората да мислят по друг начин, след това обучихме машинен модел, който също показа дали може или не може да разпознава напълно фалшивите новини."

Целта на проекта е децата да мислят критично и да разпознават фалшивите новини.

Дора Господинова – преподавател по информационни технологии в СУ "Паисий Хилендарски": "Ние сме заобиколени от много информация, която в забързаното ежедневие не винаги проверяваме и за да научим нашите ученици да обръщат повече внимание на нашите ученици на това което виждат, четат и слушат работихме по тази тема." Георги Димитров – ученик: "Много трудно вярвам на нещо, което прочета в интернет и по принцип гледам да го проверявам поне по един или два пъти." Кристалина Буринарска – ученичка: "Мога да ги разгранича точно с един поглед по принцип като има и дадени факти и дата на мястото и други такива подробности които някои звучат абсурдно някои са и доста добре направени." Светлин Апостолов – ученик: "Проверявам. Мисля критично."

Учениците се надяват след време да посетят Белия дом и да направят истинско интервю с американския президент. Проектът им предстои да бъде представен на Национална конференция за иновации в образованието.