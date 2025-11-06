С джипове, кран, заровена цистерна и бидони: Източиха гориво за 1 млн. лв. от тръбопровод на "Лукойл"

Полицията в Стара Загора разкри организирана престъпна група, която е извършвала кражби на гориво от тръбопровод на "Лукойл" южно от града.

При специализирана операция на Областната дирекция на МВР са задържани четирима мъже, заподозрени в източване на дизел в особено големи размери.

По първоначални данни щетите възлизат на близо един милион лева.

Групата е действала от около месец, предимно нощем, за да не бъде засечена. Извършителите внимателно регулирали източването, за да не пада налягането в тръбопровода и кражбата да остане незабелязана.

ст. комисар Красимир Христов - директор ОДМВР Стара Загора: Късно снощи вечерта на място бяха задържани лицата, иззети са два автомобила, оборудвани с бидони по един тон, в които е било транспортирано горивото от пробива. То е било прехвърляно и съхранявано в по-големи съдове в сградата, а впоследствие е продавано.

Престъпната схема е била добре замислена – извършителите пробили тръбопровода и монтирали кран, чрез който отклонявали гориво към подземна цистерна, предварително заровена в земята.

Нейка Тенева - Окръжна прокуратура: Има пробив в тръба в тръбопровода, който пробив с друга тръба води към съд, не знаем още какъв, в момента върви оглед на място, където с кран се пуска горивото, което от тръбопровода върви към този съд. Когато се напълни този съд, с помпа се източва и се пълни в бидони, които са монтирани в два джипа, в два автомобила. И след като се напълнят, се пренасят и се приливат в съдовете, които са намират в тази сграда. Митко Игнатов - Окръжна прокуратура: Интересното в случая е, че ощетеното юридическо лице дори не е разбрало за този пробив в тръбопровода, и сигналът до полицията не идва от самото ощетено лице юридическо. Това е оперативна информация, която е по оперативен път.

Засега са иззети около седем тона дизелово гориво.

Задържани са четирима души - криминално проявени. Предстои да им бъде повдигнато обвинение за кражба в особено големи размери. Разследването продължава.