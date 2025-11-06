БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Полицията и прокуратурата разбиха престъпна група за...
Чете се за: 02:07 мин.
Общественият съвет за Националната детска болница подава...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Неравна ли е борбата с климатичните промени по време на войни и спорове за мита?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Запази

Среща на върха в Бразилия - очаква се стартирането на Фонд за тропическите бури 

Неравна ли е борбата с климатичните промени по време на войни и спорове за мита?
Слушай новината

Дни преди откриването на климатичната конференция на ООН - КОП 30 - световни лидери се срещат в бразилския град Белем в опит да покажат, че борбата с климатичните промени остава глобален приоритет въпреки провала с изпълнението на климатичните цели и отсъствието на представител на Съединените щати от форума.

Сред 50-те присъстващи са председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският кланцлер Фридрих Мерц.

Защо Белем беше избран за домакин на форума и какви са очакванията?

Исках светът да дойде и да види Амазонската джунгла - с тези думи бразилският президент Луиз Инасио да Силва обяснява решението си да организира КОП 30 в Белем - град на устието на река Амазонка в с еверната част на страната.

Бразилия е наясно с неравната битка, пред която е изправена срещата - да се опита да мобилизира действия за климата във време на войни и спорове за мита, ограничени бюджети и ширеща се популистка реторика срещу зелените политики.

Срещата идва и на фона на признанието на Програмата на ООН за околната среда, че светът не е успял да постигне целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий и вероятно ще надхвърли този праг през следващото десетилетие.

Затова Бразилия разглежда срещата по-скоро като възможност за подновяване на изпълнението на вече поетите ангажименти.

Луиз Инасио Лула да Силва, президент на Бразилия:
Искаме да видим дали е възможно да започнем нова фаза на КОП, с фокус върху изпълнението, защото, ето какво: достатъчно с приказките, сега е време да изпълним това, което вече сме обсъждали.

По време на форума Бразилия ще се опита да набере 25 милиарда долара и за стартирането на глобален фонд, който да плаща на страните да опазват тропическите си гори, вместо да ги изсичат.

Предвижда се 20 процента от средствата да отиват при общности от коренното население. Амазонският щат ПаРА, където е БЕлем е един от най-засегнатите от обезлесяване бразилски щати.

Луиз Инасио Лула да Силва, президент на Бразилия:
Това няма да бъде дарение, това ще бъде инвестиция. Във фонда могат да инвестират пенсионни фондове, бизнесмени, правителства. Тези вложения ще им донесат възвращаемост и ще помогнат за финансирането на страните, които опазват горите си.

Проектът получи удар в навечерието на срещата с отказa на Великобритания да го подкрепи.

Срещите в Бeлем ще бъдат съпроводени и от протести на неправителствени организации, които настояват коренното население да участва във вземането на решения, засягащи амазонската джунгла.

#Фонд за тропическите бури  #Среща на върха в Бразилия #климатични промени

Последвайте ни

ТОП 24

Фентанилът: Вълна от смърт в България
1
Фентанилът: Вълна от смърт в България
Отиде си режисьорът Росен Елезов
2
Отиде си режисьорът Росен Елезов
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
4
Новите метровлакове са вече в София (СНИМКИ И ВИДЕО)
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново Парцалев, Вачков и Цончев
5
"Земляците" се завърнаха у дома: Град Левски събра отново...
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
6
Правителството пак предлага Деньо Денев за председател на ДАНС

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Латинска Америка

Лула да Силва свиква среща на световните лидери преди форума КОП30
Лула да Силва свиква среща на световните лидери преди форума КОП30
Ураганът "Мелиса" връхлетя Куба Ураганът "Мелиса" връхлетя Куба
Чете се за: 01:02 мин.
Ураганът "Мелиса" отслабна, след като удари Ямайка Ураганът "Мелиса" отслабна, след като удари Ямайка
Чете се за: 00:52 мин.
Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят Ямайка Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят Ямайка
Чете се за: 01:12 мин.
Ураганът "Мелиса" набира сила над Карибско море Ураганът "Мелиса" набира сила над Карибско море
Чете се за: 00:42 мин.
Хавиер Милей постигна убедителна победа на парламентарните избори в Аржентина Хавиер Милей постигна убедителна победа на парламентарните избори в Аржентина
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО) Дрогиран шофьор мина на червено и се заби зрелищно пред болница в Бургас (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите Отхвърлиха ветото на президента върху Закона за инвестициите
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София Спира събирането на боклука от цветните контейнери в 16 района на София
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Сомалийски пирати нападнаха танкер
Чете се за: 00:50 мин.
По света
План-сметката за 2026 г.: Опозицията отново разкритикува приходната...
Чете се за: 05:57 мин.
У нас
Силви Кирилов прие оставката на Обществения съвет за Националната...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
След век закъснение: България и Северна Македония подписаха...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ