Неравна ли е борбата с климатичните промени по време на войни и спорове за мита?

Дни преди откриването на климатичната конференция на ООН - КОП 30 - световни лидери се срещат в бразилския град Белем в опит да покажат, че борбата с климатичните промени остава глобален приоритет въпреки провала с изпълнението на климатичните цели и отсъствието на представител на Съединените щати от форума.

Сред 50-те присъстващи са председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър и германският кланцлер Фридрих Мерц.

Защо Белем беше избран за домакин на форума и какви са очакванията?

Исках светът да дойде и да види Амазонската джунгла - с тези думи бразилският президент Луиз Инасио да Силва обяснява решението си да организира КОП 30 в Белем - град на устието на река Амазонка в с еверната част на страната.

Бразилия е наясно с неравната битка, пред която е изправена срещата - да се опита да мобилизира действия за климата във време на войни и спорове за мита, ограничени бюджети и ширеща се популистка реторика срещу зелените политики.

Срещата идва и на фона на признанието на Програмата на ООН за околната среда, че светът не е успял да постигне целта на Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий и вероятно ще надхвърли този праг през следващото десетилетие.

Затова Бразилия разглежда срещата по-скоро като възможност за подновяване на изпълнението на вече поетите ангажименти.

Луиз Инасио Лула да Силва, президент на Бразилия:

Искаме да видим дали е възможно да започнем нова фаза на КОП, с фокус върху изпълнението, защото, ето какво: достатъчно с приказките, сега е време да изпълним това, което вече сме обсъждали.

По време на форума Бразилия ще се опита да набере 25 милиарда долара и за стартирането на глобален фонд, който да плаща на страните да опазват тропическите си гори, вместо да ги изсичат.

Предвижда се 20 процента от средствата да отиват при общности от коренното население. Амазонският щат ПаРА, където е БЕлем е един от най-засегнатите от обезлесяване бразилски щати.

Луиз Инасио Лула да Силва, президент на Бразилия:

Това няма да бъде дарение, това ще бъде инвестиция. Във фонда могат да инвестират пенсионни фондове, бизнесмени, правителства. Тези вложения ще им донесат възвращаемост и ще помогнат за финансирането на страните, които опазват горите си.

Проектът получи удар в навечерието на срещата с отказa на Великобритания да го подкрепи.

Срещите в Бeлем ще бъдат съпроводени и от протести на неправителствени организации, които настояват коренното население да участва във вземането на решения, засягащи амазонската джунгла.