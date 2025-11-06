Вицепрезидентът Илияна Йотова: Този бюджет в евро отдавна е подготвен

Поредното отхвърлено президентско вето и напрежението около първия ни бюджет в евро коментира днес и вицепрезидентът Илияна Йотова.

Тя заяви, че не се учудва от отхвърленото вето на държавния глава и го определи като отношение не само към президентската институция, но и към държавността в България, което се демонстрира от правителството вече близо година.

"Остава за сметка на тези, които го правят, защото до този момент нито министърът на енергетиката, нито премиерът, нито който и да било от управляващото мнозинство не е успокоил нас, българските граждани, че няма да има проблем с горивата. Ние не знаем какво ще се случи с рафинерията и какво ще бъде направено, за да не се вдигат цените на петролните продукти", каза вицепрезидентът Илияна Йотова.

По думите ѝ не е ясно каква ще бъде съдбата на хилядите хора, които работят там.

По темата бюджет вицепрезидентът Илияна Йотова коментира, че още от началото на годината е имала много големи очаквания заради заявките за конвергентните доклади и огромната маса от средства, хвърлени за кампания за приемането на еврото. Затова и мислела, че този бюджет в евро отдавна е подготвен.

"Оказа се с днешна дата, че това е бюджет, който никой не иска. Не го искат очевидно управляващите, не го иска финансовият министър, не го иска премиерът. Защото как иначе ще си обясним факта, че до този момент от тях двамата не сме чули нито един аргумент в защита на този бюджет", подчерта Илияна Йотова.

Според вицепрезидента той може да се превърне в заплаха както за българските граждани, така и за самата еврозона, защото България като част от нея трябва да съблюдава всички принципи на пакта за стабилност.