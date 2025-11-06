Общественият съвет за Националната детска болница хвърли оставка - Здравното министерство я прие (ОБЗОР)

Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница подаде оставка. Тя беше мотивирана с липсата на достатъчно информация и по-конкретно отказ на Министерството на здравеопазването да предостави предварително на Обществения съвет заданието за проектиране на болницата.

От Здравното министерство приеха оставката и поясниха, че подобен мащабен проект не позволява информиране за всяка работна среща и дейност.

Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница работи над 2 години, за да гарантира прозрачност. За това време неведнъж е влизал в конфронтация със Здравното министерство, дори беше обект на проверки от страна на комисията за противодействие на корупцията, макар и по други сигнали.

"Напоследък виждаме раздвижване по строителството, но ние стоим встрани от това и за някои неща научавам от вас - медиите, а ние сме тези, които трябва да гарантират прозрачността на процеса. Научаваме нещата, когато нямаме вече възможност да реагираме на каквито и да е неточности", заяви проф. Иван Литвиненко, председател на Обществения съвет. "Конкретният повод, заради който всички заедно подаваме оставка, е отказът за достъп до заданието. Няма как ние да сме сигурни, че това задание е за истинска съвременна детска болница, ако не го видим преди публикуването. Официално го поискахме няколко пъти и получихме категоричен отказ с мотив, че това може да повлияе на конкуренцията", коментира Мария Брезничка, Национална мрежа за децата.

Срещата с екипа на Здравното министерство от Обществения съвет определиха като крайно непродуктивна.

Оставката им беше приета, а в писмена позиция до медиите от министерството заявиха, че проект с подобен мащаб не позволява информиране след всяка работна среща и оперативна дейност.

По отношение на отказа за предоставяне на техническото задание за болницата коментират, че подобно действие съгласно становище на Агенцията по обществените поръчки противоречи на закона.

От Здравната инвестиционна компания заявиха, че Общественият съвет е само консултативен орган към ресорното министерство, а отказът да му предоставят заданието за проектиране на болницата коментираха така:

Десислава Малинова, директор на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД: "Здравната инвестиционна компания работи законосъобразно и няма как да предостави предварителна информация и да опорочаваме изграждането на Националната детска болница".

Според Здравното министерство няма промяна в параметрите на бъдещата детска болница. Проектът за изграждането ѝ се движи в рамките на определените срокове и очакванията са през 2029 година тя да заработи, ако няма обжалване на процедурите.