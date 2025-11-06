Съкращават въздушния трафик в САЩ

Съединените щати съкращават от петък въздушния трафик заради продължаващата парализа на федералните институции вследствие разногласия по бюджета в американския Конгрес.



Без развръзка постепенно ще бъдат свити разписанията с 10 процента на 40 от най-натоварените летища в страната.

Така нареченият "шътдаун" е най-дългият в американската история.

13 хиляди диспечери и 50 хиляди служители на Администрацията за авиационна сигурност от седмици работят без заплащане. Недостигът на персонал доведе до закъснения на десетки хиляди полети в национален мащаб.

По оценки на авиокомпаниите, вече са засегнати 3 милиона и 200 хиляди пасажери.

Новите драстични мерки застрашават предстоящите празнични пътувания на американците за Деня на благодарността в последния четвъртък на ноември.